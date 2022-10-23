"Запретить RT во всем мире". В Украине отреагировали на призывы Красовского убивать украинских детей

Украинские дипломаты призывают запретить вещание российского телеканала там, где этого еще не сделали.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на призывы российских медийных личностей убивать украинских детей. Соответствующее заявление политик опубликовал в своем Twitter.

По словам Дмитрия Кулебы, российский телеканал Russia Today необходимо запретить по всему миру. Министр призывает правительства стран, еще не остановивших вещание RT на своей территории, посмотреть вирусный ролик, в котором российский журналист Антон Красовский призывает палить детей прямо в домах.

"Вот на чьей вы стороне, если позволяете RT работать в ваших странах. Агрессивное подстрекательство к геноциду (этот человек предстанет перед судом), ничего общего со свободой слова. Пора запретить RT во всем мире!" — призвал украинский министр.

[ + – ] Дмитрий Кулеба ответил на призывы российских журналистов убивать украинских детей

Скандальный российский журналист Антон Красовский накануне призвал к убийствам украинских детей за то, что они якобы резко высказываются по поводу российских властей и оккупации украинских земель.

Отметим, что соответствующее видео с YouTube уже удалено.

До этого Красовский призывал к уничтожению украинской государственности и заявлял, что собственноручно сожжет Конституцию Украины на Крещатике.

Также Фокус писал о реакции Антона Красовского на слухи, будто в ряды ВС РФ начали брать людей с ВИЧ.