В РФ пошли слухи, что в армию начали призывать людей с ВИЧ, — пропагандист Красовский

Российский телеведущий живет с ВИЧ с 2011 года. Он уточнил, правда ли, что военкоматы России признают годными к военной службе инфицированных людей.

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Российский пропагандист и ведущий на телеканале "Russia Today" Антон Красовский поинтересовался у Минобороны РФ, призывают ли на военную службу людей, инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ). Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Дорогое Министерство Обороны. Такой у меня вопрос, требующий наверно официального ответа. Правда ли, военкоматы признают годными к военной службе людей, живущих с ВИЧ?", — написал он.

Он заявил, что официально человек с ВИЧ не может быть призван в российскую армию и относится к категории Д — не годен к военной службе. Данная категория освобождает призывника от призыва и от воинской обязанности в целом.

Отметим, что сам Антон Красовский живет с ВИЧ с 2011 года. Об этом российский пропагандист рассказал в 2017 году в интервью проекту Zag.

"Я сам живу с ВИЧ с 2011 года, и я сам прошел через все эти унижения и ад, через которые проходят все обычные люди", — сказал он тогда.

13 января Красовский заявил, что Россия введет войска в Украину и пообещал сжечь украинскую Конституцию на киевском Крещатике. Тогда он назвал украинцев "тварями" и посоветовал "не мечтать" о вступлении в НАТО.

Напомним, 15 октября в СМИ сообщали, что в России продолжают срывать мобилизацию. На территории страны поджигают военкоматы и зафиксирована смерть военкома.