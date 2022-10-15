Сожженный военкомат и повешенный военком: в России продолжают срывать мобилизацию

После объявления мобилизации в России военкоматы горят с завидной регулярностью.

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В ночь на 15 октября в столице Карачаево-Черкесской Республики, городе Черкесск, загорелся военкомат. Соответствующая информация появилась в ряде telegram-каналов. Там же опубликовано видео, где видно, что огонь охватил первый этаж здания. Что стало причиной возгорания, на данный момент неизвестно. В местных пабликах и СМИ информации об инциденте нет.

С начала российского вторжения в Украину в РФ участились случаи пожаров в военкоматах, на призывных пунктах, отделах полиции, зданиях ФСБ, Росгвардии, офисах "Единой России" и КПРФ. В Сети уже есть интерактивная карта таких происшествий. По данным "Медиазоны", по состоянию на 13 октября стало известно о 67 нападениях с начала войны (34 – до начала мобилизации и 33 – после). В 47 случаях это ожидаемо были здания Минобороны – военкоматы и призывные пункты.

[ + – ] Больше всего военкоматов сожгли в приграничных с Украиной регионах Фото: Медиазона

Кроме поджогов военкоматов, в стране зафиксированы и смерти военкомов. В частности, в Сети сообщают о смерти военного комиссара Партизанского городского округа, Партизанского и Лазовского районов Приморского края Романа Малыка. Его тело нашли поздно вечером 14 октября висящим на заборе в городе Партизанское. Следствие рассматривает две версии смерти военкома: суицид и убийство. На данный момент известно, что Малык служил в Чечне и на здоровье в последнее время не жаловался.

Напомним, в ночь с 2 на 3 октября 17-летняя школьница из Казани попыталась поджечь здание военного комиссариата по улице Журналистов в Советском районе столицы Татарстана с помощью трех бутылок зажигательной смеси.

Ранее мы писали, что в России военкомы лезут в форточки, чтобы поймать призывников.