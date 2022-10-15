Спалений військкомат і повішений військком: у Росії продовжують зривати мобілізацію

Після оголошення мобілізації в Росії військкомати горять із завидною регулярністю.

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У ніч на 15 жовтня в столиці Карачаєво-Черкеської Республіки, місті Черкеськ, спалахнув військкомат. Відповідна інформація з'явилася в низці телеграм-каналів. Там же опублікували відео, де видно, що вогонь охопив перший поверх будівлі. Що стало причиною займання, наразі невідомо. У місцевих пабліках і ЗМІ інформації про інцидент немає.

Із початку російського вторгнення в Україну в РФ почастішали випадки пожеж у військкоматах, на призовних пунктах, відділах поліції, будівлях ФСБ, Росгвардії, офісах "Єдиної Росії" та КПРФ. У мережі вже є інтерактивна карта таких подій. За даними "Медіазони", станом на 13 жовтня стало відомо про 67 нападів із початку війни (34 — до початку мобілізації і 33 — після). У 47 випадках це очікувано були будівлі Міноборони — військкомати й призовні пункти.

[ + – ] Найбільше військкоматів спалили в прикордонних із Україною регіонах Фото: Медиазона

Окрім підпалів військкоматів, у країні зафіксовано й смерть військкомів. Зокрема, у мережі повідомляють про смерть військового комісара Партизанського міського округу, Партизанського та Лазівського районів Приморського краю Романа Малика. Його тіло знайшли пізно ввечері 14 жовтня, воно висіло на паркані в місті Партизанське. Слідство розглядає дві версії смерті військкома: суїцид і вбивство. Наразі відомо, що Малик служив у Чечні та на здоров'я останнім часом не скаржився.

Нагадаємо, у ніч із 2 на 3 жовтня 17-річна школярка з Казані спробувала підпалити будівлю військового комісаріату на вулиці Журналістів у Радянському районі столиці Татарстану за допомогою трьох пляшок запальної суміші.

Раніше ми писали, що в Росії військкоми лізуть у кватирки, щоб упіймати призовників.