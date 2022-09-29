В России военкомы лезут в форточки, чтобы поймать призывников (видео)

Во Владивостоке сотрудники военкоматов изобретают разные варианты для ловли мужчин. Одни проникают в окно подъезда жилого дома, другие включают пожарную сигнализацию, чтобы люди выбежали сами.

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Российские военкомы пользуются акробатическими способностями, чтобы поймать военнообязанных мужчин и выполнить мобилизационный план. Во Владивостоке сотрудник военкомата залез в подъезд через окно, видео опубликовал Telegram-канал "Приморье Онлайн".

Видеозапись показывает, как мужчина в военной форме залезает в окно подъезда жилого дома. При этом он чуть не падает и бежит открывать дверь двум своим коллегам, у которых в руках повестки.

"Вот так у нас на (улице) Нейбута проникают в подъезды чтобы вручить повестки. Хочется отметить что в данном подъезде никто повестку не получил", — отметили очевидцы.

Военком не нашел желающих получить повестку в подъезде.

Военкомы "выкуривают" мужчин пожарной сигнализацией

Другой сотрудник военкомата Владивостока додумался включить пожарную сигнализацию в жилом доме, чтобы люди вышли в подъезд. Издание Newsbox24 представило видео инцидента с камер наблюдения.

Сигнализацию включили в жилом комплексе "Фрегат 2", тоже на улице Нейбута. Местные жители говорили, что военкомы запретили консьержке говорить о ложной тревоге.

Жители дома сообщили изданию, что сотрудники военкомата пытались таким образом выманить жителей из квартир, чтобы вручить им повестки. У всех жильцов дома были доступы к камерам, о работе военкомата в подъезде быстро написали в общий чат.

"В итоге никто не открыл, комиссары клеили повестки прямо на двери", — пишет NewsBox24.

В Приморском крае поджигают военкоматы

Компания "Ростелеком" недавно получила заказ на проверку возможности подключить видеонаблюдение более чем за 30 военкоматами, рассказал источник "Медиазоны" в компании.

По семи адресам находятся здания военкоматов и пунктов отбора на военную службу по контракту во Владивостоке и других городах края. Меры преджосторожности связаны с тем, что один из указанных в списке военкоматов во Владивостоке пытались поджечь два раза.

В ночь на 27 сентября в военкомат кинули коктейль Молотова, но охрана смогла затушить огонь. В ночь на 28 сентября зажигательная смесь прилетела в окно соседнего здания, где тоже находится военкомат.

Фокус ранее писал о поджогах российских военкоматов после объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации. Такие случаи были в Амурской и Оренбургской областях.

Сразу 2 поджога произошло в ночь на 22 сентября. "Коктейли Молотова" летели в городскую администрацию Тольятти и военкомат в Нижнем Новгороде.

Напомним, что в городе Дербент российской республики Дагестан днем 29 сентября ездил автомобиль, а военком с помощью громкоговорителя звал всех мужчин в военкомат.