"Вы что — дебилы?": методы мобилизации в Дагестане шокировали даже чиновников (видео)

Всем живущим в Дербенте мужчинам приказали явиться в военкомат. Это вызвало гнев не только местных жителей, но руководства региона, находящегося на грани социального взрыва.

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Днем 29 сентября по улицам дагестанского города Дербента ездил автомобиль с громкоговорителем, который приказывал всем местным мужчинам срочно прибыть в военкомат, сообщает "База".

"Уважаемые граждане города Дербента! Всем гражданам мужского пола срочно явиться в военный комиссариат города Дербента! При себе иметь паспорт и военный билет", — доносилось из "агитмобиля".

Эта инициатива удивила не только горожан, но и местного губернатора Сергея Меликова, который назвал ее авторов "дебилами".

"Вы мне скажите, что это, б…дь, за идиоты?! Вы что — дебилы, б…дь, а?!" — так чиновник отреагировал на методы сотрудников военкомата во время заседания Совбеза республики.

Он заметил, что такие методы являются ничем иным, как "распространением фейковой информации", за что по новым российским законам положено уголовное наказание.

Городские чиновники оправдывались тем, что такое оповещение было лишь дополнительной мерой информирования граждан.

Как на мобилизацию отреагировали дагестанцы?

Дагестан стал одним из первых российских регионов, которые решились на акции протеста против мобилизации. Их прошло уже несколько, причем участники митингов не испугались полицейских, которые жестко разгоняли протестующих, и давали им отпор.

Страсти накалились до такой степени, что даже местному омбудсмену Джамалу Алиеву пришлось выступить с заявлением о том, что он выступает против мобилизации.

"То, что происходит сейчас — это геноцид нашего народа и нашего будущего. Мы пролили достаточно крови и с гордо поднятой головой имеем полное право сказать — нет. Нет мобилизации в Дагестане, нет уничтожению наших детей", — сказано в его заявлении.

Примечательно, что Алиев не осудил войну против Украину, просто он считает, что на фронте еще весной погибло слишком много дагестанцев, теперь настала пора умирать москвичам.

Напомним, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытках сорвать объявленную в РФ мобилизацию, используя русский язык в качестве пропагандистского инструмента. Украинская делегация на это заметила, что даже советский генсек Никита Хрущев в ООН выглядел адекватнее.