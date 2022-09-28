Зеленский пытается сорвать мобилизацию в России, — постпред РФ в ООН

Василий Небензя, сыпя пропагандистскими штампами, убеждает Совбез ООН в том, что это президент Украины использует русский язык для пропаганды и хочет вбить клин между российской властью и обществом.

Related video

На заседании Совета безопасности ООН выступил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Он попытался убедить членов Совбеза в том, что президент Украины Владимир Зеленский пробует сорвать объявленную в РФ мобилизацию, используя русский язык в качестве пропагандистского инструмента.

Поводом для обвинений стали видеообращения Зеленского, в которых он по-русски обращается к россиянам.

"Президент Зеленский не постеснялся за последние дни записать несколько видеообращений по-русски, чтобы попытаться сорвать недавно объявленную в России частичную мобилизацию, по майданным рецептам вбить клин между властью и обществом", — заявил Небензя.

Он заверил, что такие обращения не достигнут цели, так как россияне готовы умирать за родину, как это на протяжении столетий делали их деды и прадеды.

Сейчас, по мнению Небензи, граждане России остаивают свою свободу и "право идти своим путем", а также "защищает слабых".

"Это в наших генах, и никакая западная пропаганда, никакие изощренные политтехнологии этого не изменят", — сказал он.

При этом российский представитель обвинил Запад в желании ослабить Россию, "расчленить ее и подчинить своей воле".

Каким был ответ украинской стороны?

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица, комментируя выступление россиянина, подчеркнул, что даже советский генсек Никита Хрущев выглядел адекватнее.

"Когда Небензя говорит об уважении к Совету Безопасности, это так смешно, если не сказать безумно. Я уверен, что видеоклип с этим потоком аудиоспама станет вирусным в интернете, — отметил Кислица. — Я все больше склоняюсь к мнению, что даже Хрущев звучал более адекватно в обращении к ООНʼ

Как представители России ведут себя в ООН?

Напомним, 21 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лаврова впустили в страну, несмотря на то, что США наложили на него персональные санкции.

Выступая в ООН, российский министр назвал Украину "тоталитарным государством нацистского толка". Также он обвинил украинцев в притеснениях русскоязычных и уничтожают книги, изданные на русском языке.

Во время следующего выступления Сергей Лавров перепутал Луганскую область с государством Лаос, назвав ее "Лаосской областью", и заявил, что США хотят покорить азиатские просторы и превратить всю планету в свой "задний двор".

В Нью-Йорке глава российского МИДа продемонстрировал неуважение к коллегам, несколько раз нарушив дипломатический этикет. Сначала он опоздал на полтора часа, затем удалился из зала заседания Совбеза ООН сразу по завершению своего выступления. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на такое поведение заметил, что Лавров так же искусно сбежал из зала заседания, как солдаты ВС РФ с поля боя.