"Бегут так же искусно, как их солдаты": Кулеба потроллил Лаврова из-за поведения в ООН

Дипломат, вероятно, решил напомнить соратнику Путина о провале ВС РФ на Харьковском направлении, которым пришлось сбегать со своих позиций.

Related video

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потроллил руководителя Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова из-за его хамского поведения в ходе заседания Совета безопасности ООН. Соответствующее заявление дипломат сделал с трибуны Организации Объединенных Наций.

В частности, Дмитрий Кулеба прокомментировал хамское поведение Сергея Лаврова во время заседания Совета безопасности, на котором, в том числе, обсуждался украинский вопрос.

Руководитель МИД РФ сперва опоздал на полтора часа. В своей речи Сергея Лавров повторял пропагандистские тезисы в адрес Украины, называя ее "тоталитарным государством неонацистского толка". США и страны Европы, по мнению российского дипломата, в течение восьми лет "прикрывают военные преступления киевского режима".

Сразу по завершению своего выступления Сергей Лавров удалился из зала заседания Совбеза ООН, а к трибуне подошел глава британского МИД Джеймс Клеверли, на лице которого было видно презрение к своему коллеге.

Дмитрий Кулеба потроллил российского дипломата за его хамское поведение. По мнению дипломата, Сергей Лавров также искусно сбежал из зала заседания, как солдаты ВС РФ с поля боя. В этом контексте, глава МИД Украины, вероятно, решил напомнить дипломату о провале российских войск на Харьковском направлении, которые были вынуждены отступать из-за успешного контрнаступления ВСУ.

Выступления представителей делегации России Дмитрий Кулеба назвал "потоком лжи", объем которого в последнее время заметно увеличился.

"На самом деле, единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, — это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранной страны, президента Украины", — добавил Кулеба, комментируя скандальное выступление Сергея Лаврова в Совбезе ООН.

Стоит напомнить, что президент США Джо Байден, выступая с трибуны ООН, заявил, что Россия ведет против Украины войну для истребления украинской нации. По его словам, Владимира Путина никто не провоцировал на военную агрессию и только Кремль был заинтересован в проведении полномасштабного вторжения.

Также сообщалось, что Беларусь изъявила желание стать посредником в переговорах между Украиной и Россией. Официальный Минск, по словам главы МИД Владимира Макея, хочет, чтобы при подписании финального мирного договора также учитывались белорусские интересы.