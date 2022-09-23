"Тікають так само майстерно, як їхні солдати": Кулеба потролив Лаврова через поведінку в ООН

Дипломат, ймовірно, вирішив нагадати соратнику Путіна про провал ЗС РФ на Харківському напрямку, яким довелося втікати зі своїх позицій.

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Глава МЗС України Дмитро Кулеба потролив керівника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова через його хамську поведінку під час засідання Ради безпеки ООН. Відповідну заяву дипломат зробив із трибуни Організації Об'єднаних Націй.

Зокрема, Дмитро Кулеба прокоментував хамську поведінку Сергія Лаврова під час засідання Ради безпеки, на якій, зокрема, обговорювалося українське питання.

Керівник МЗС РФ спочатку спізнився на півтори години. У своїй промові Сергій Лавров повторював пропагандистські тези на адресу України, називаючи її "тоталітарною державою неонацистського штибу". США та країни Європи, на думку російського дипломата, протягом восьми років "прикривають військові злочини київського режиму".

Відразу після завершення свого виступу Сергій Лавров пішов із зали засідання Радбезу ООН, а до трибуни підійшов глава британського МЗС Джеймс Клеверлі, на обличчі якого було видно зневагу до свого колеги.

Дмитро Кулеба потролив російського дипломата за його хамську поведінку. На думку дипломата, Сергій Лавров також майстерно втік із зали засідання, як солдати ЗС РФ із поля бою. У цьому контексті глава МЗС України, ймовірно, вирішив нагадати дипломату про провал російських військ на Харківському напрямку, які були змушені відступати через успішне контрнаступ ЗСУ.

Виступи представників делегації Росії Дмитро Кулеба назвав "потоком брехні", обсяг якої останнім часом помітно збільшився.

"Насправді, єдине, що заслуговує на реакцію в сьогоднішньому російському виступі, з усього потоку цієї брехні, — це неприйнятний жаргон, використаний російським представником щодо президента іноземної країни, президента України", — додав Кулеба, коментуючи скандальний виступ Сергія Лаврова в Раді безпеки ООН.

Президент США Джо Байден, виступаючи з трибуни ООН, заявив, що Росія веде проти України війну для винищення української нації. За його словами, Володимира Путіна ніхто не провокував на військову агресію і лише Кремль був зацікавлений у проведенні повномасштабного вторгнення.

Також повідомлялося, що Білорусь виявила бажання стати посередником у переговорах між Україною та Росією. Офіційний Мінськ, за словами глави МЗС Володимира Макея, хоче, щоб під час підписання фінального мирного договору також враховувалися білоруські інтереси.