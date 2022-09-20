У Харківській області створять понад 20 військових адміністрацій: що вони робитимуть

Нові держоргани з'являться в деокупованих населених пунктах і громадах, де були активні бої. Керуватимуть ними ті, хто добре зарекомендував себе в боротьбі з агресором.

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У Харківській області створять понад 20 військових адміністрацій у межах об'єднаних громад. Про це повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, насамперед ідеться про деокуповані населені пункти й громади, де велися найактивніші бойові дії.

"Для оперативної координації відновлювальних процесів на деокупованих територіях на місцях мають бути керівники, які продемонстрували патріотизм і в складні часи окупації працювали на благо українців", — звернув увагу Синєгубов.

[ + – ] Синєгубов зустрівся з волонтерами Харківської області

Посади голів військових адміністрацій можуть зайняти як чинні голови, так і ті, хто гідно зарекомендував себе в протистоянні ворогові.

"Розмінування, відновлення критичної інфраструктури, забезпечення гуманітарною допомогою та евакуаційні заходи — першочергові завдання (військових адміністрацій, — ред.)", — зауважив голова Харківської ОВА.

Синєгубов додав, що під час засідання Координаційного штабу відбулася нарада з волонтерами Харківської області.

"Дуже важливо координувати зусилля та рівномірно розподіляти допомогу, у тому числі з евакуації. Ще раз дякую волонтерському руху Харківщини за активність і небайдужість", — підсумував голова ОВА.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський раніше говорив про посилення ППО в Харкові й області. Проблема полягає у відсутності систем, Україна може знайти кошти на їхню покупку в США, Ізраїлю, Італії, Німеччині та Франції. Ціна питання — від 500 млн до двох мільярдів доларів.

ЗМІ писали про бажання Росії провести псевдореферендум із 1 по 7 листопада в окупованій частині Харківської області, до "голосування" хотіли залучити понад 140 тисяч людей.

Успішний контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку сприяв зривам планів Кремля. Москва поставила на паузу підготовку до так званих референдумів.