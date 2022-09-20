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Зеленський розповів, коли у Харкові та області посилять систему ППО

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Фото: УНІАН | Зеленський розповів, коли у Харкові та області зміцнять систему ППО

Україна, за словами президента, зможе знайти кілька мільярдів доларів на закупівлю комплексів, проте країни Заходу не готові передати готові ЗРК.

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Посилити систему протиповітряної оборони у Харкові та області можна лише внаслідок купівлі нових зенітно-ракетних комплексів. Цю інформацію у коментарі "Українській правді" озвучив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, оновлення системи ППО в Харківській області коштуватиме країні більшу суму.

Проте, як запевняє Володимир Зеленський, проблема не у фінансуванні, а у відсутності готової продукції. На сьогодні фахівці зі США, Ізраїлю, Італії, Німеччини та Франції виробляють хороші зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, і Україна може знайти кошти на їхню покупку.

"Це великі гроші: від 500 млн доларів до двох мільярдів. Ті комплекси, які нам зараз мають надійти, — це комплекси малого радіуса дії. Це NASAMS, про які ми домовилися зі Сполученими Штатами, і зі Шольцем ми домовилися про IRIS. Вони б нам зараз дуже допомогли, ми на них чекаємо", — продовжив глава держави у спілкуванні з журналістами.

Зеленський нагадав, що західні союзники готові надати Україні допомогу у сфері постачання зенітно-ракетних комплексів. Проте свої готові системи передавати не планують, через що Києву залишається чекати виробництва нових систем ППО.

"Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б допомогти нам. Але з ними складніше", — резюмував Зеленський, відповідаючи на питання щодо посилення системи ППО у Харкові та області.

Нагадаємо, наприкінці серпня США та Україна підписали контракт про передачу українським Збройним силам зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Відправлення ЗРК для зміцнення системи ППО буде здійснено у 2024 році, а сума договору становить понад $180 млн.

Також повідомлялося, що Україна веде переговори з п'ятьма країнами щодо постачання зенітно-ракетних комплексів, які необхідні для зміцнення систем ППО.