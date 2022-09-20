Зеленський розповів, коли у Харкові та області посилять систему ППО

Україна, за словами президента, зможе знайти кілька мільярдів доларів на закупівлю комплексів, проте країни Заходу не готові передати готові ЗРК.

Related video

Посилити систему протиповітряної оборони у Харкові та області можна лише внаслідок купівлі нових зенітно-ракетних комплексів. Цю інформацію у коментарі "Українській правді" озвучив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, оновлення системи ППО в Харківській області коштуватиме країні більшу суму.

Проте, як запевняє Володимир Зеленський, проблема не у фінансуванні, а у відсутності готової продукції. На сьогодні фахівці зі США, Ізраїлю, Італії, Німеччини та Франції виробляють хороші зенітно-ракетні комплекси середньої дальності, і Україна може знайти кошти на їхню покупку.

"Це великі гроші: від 500 млн доларів до двох мільярдів. Ті комплекси, які нам зараз мають надійти, — це комплекси малого радіуса дії. Це NASAMS, про які ми домовилися зі Сполученими Штатами, і зі Шольцем ми домовилися про IRIS. Вони б нам зараз дуже допомогли, ми на них чекаємо", — продовжив глава держави у спілкуванні з журналістами.

Зеленський нагадав, що західні союзники готові надати Україні допомогу у сфері постачання зенітно-ракетних комплексів. Проте свої готові системи передавати не планують, через що Києву залишається чекати виробництва нових систем ППО.

"Тому чекаємо. Ізраїльтяни могли б допомогти нам. Але з ними складніше", — резюмував Зеленський, відповідаючи на питання щодо посилення системи ППО у Харкові та області.

Нагадаємо, наприкінці серпня США та Україна підписали контракт про передачу українським Збройним силам зенітно-ракетних комплексів NASAMS. Відправлення ЗРК для зміцнення системи ППО буде здійснено у 2024 році, а сума договору становить понад $180 млн.

Також повідомлялося, що Україна веде переговори з п'ятьма країнами щодо постачання зенітно-ракетних комплексів, які необхідні для зміцнення систем ППО.