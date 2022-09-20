В Харьковской области создадут более 20 военных администраций: что они будут делать
Новые госорганы появятся в деоккупированных населенных пунктах и общинах, где были активные бои. Управлять ими будут те, кто хорошо зарекомендовал себя в борьбе с агрессором.
В Харьковской области создадут более 20 военных администраций в границах объединенных общин. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.
По его словам, в первую очередь речь идет о деоккупированных населенных пунктах и общинах, где велись наиболее активные боевые действия.
"Для оперативной координации восстановительных процессов на деоккупированных территориях на местах должны быть руководители, которые продемонстрировали патриотизм и в сложные времена оккупации работали на благо украинцев", — обратил внимание Синегубов.
Должности глав военных администраций могут занять как действующие председатели, так и те, кто достойно зарекомендовали себя в противостоянии врагу.
"Разминирование, восстановление критической инфраструктуры, обеспечение гуманитарной помощью и эвакуационные мероприятия – первоочередные задачи (военных администраций, — ред.)", – заметил глава Харьковской ОВА.
Синегубов добавил, что во время заседания Координационного штаба прошло совещание с волонтерами Харьковской области.
"Очень важно координировать усилия и равномерно распределять помощь, в том числе по эвакуации. Еще раз спасибо волонтерскому движению Харьковщины за активность и неравнодушие", — заключил глава ОВА.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский ранее говорил об усилении ПВО в Харькове и области. Проблема заключается в отсутствии систем, Украина может найти средства на их покупку у США, Израиля, Италии, Германии и Франции. Цена вопроса — от 500 млн до двух миллиардов долларов.
СМИ писали о желании России провести псевдореферендум с 1 по 7 ноября в оккупированной части Харьковской области, к "голосованию" хотели привлечь более 140 тысяч человек.
Успешное контрнаступление ВСУ на Харьковском направлении способствовало срывам планов Кремля. Москва поставил на паузу подготовку к так называемым референдумам.