Из-за контрнаступления ВСУ: в Кремле поставили на паузу "референдумы" в Украине, — СМИ

По информации журналистов, связанные с Кремлем политтехнологи, которые работали над "референдумами" в Запорожской и Харьковской областях, уже вернулись в Россию.

Власти России отложили проведение так называемых "референдумов" на оккупированных территориях Украины — в "Л/ДНР", Херсонской, Запорожской и Харьковской областях. Такое решение связанно с успешным контрнаступлением украинских военных на Харьковском направлении. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на двух источников.

По информации журналистов, связанные с Кремлем политтехнологи, которые работали над "референдумами" в Запорожской и Харьковской областях, уже вернулись в Россию. Им поступил такой приказ.

Однако в Херсонской области российские политтехнологи пока остаются.

Напомним, 7 сентября в Кремле заявили о новой дате незаконных голосований о присоединении оккупированных территорий Украины к России. В провластной партии "Едина Россия" считают, что мероприятие можно провести в день народного единства РФ — 4 ноября.

В то же время т.н глава Крыма Сергей Аксенов считает, что присоединить захваченные регионы Украины к РФ можно без референдумов. По его словам, это дело политической воли.

5 сентября глава оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в регионе взяли паузу с "референдумом" из-за ситуации с безопасностью.

Ранее российские оккупанты рассчитывали провести "голосование" на оккупированных территориях Украины 11 сентября. Однако из-за ситуации на фронте решили перенести дату. Российское издание "РБК" писало, что согласно одному из сценариев, незаконный "референдум" может пройти 4 ноября.