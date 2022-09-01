Уже не в сентябре: Кремль снова перенес сроки проведения "референдумов" в Украине

Одной из ориентировочных даты у Путина называют 4 ноября, когда в России отмечают День народного единства.

В Кремле хотят до конца осени провести псевдореферендумы о вхождении временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей — согласно одному из сценариев это может произойти 4 ноября, в День народного единства РФ. Об этом в четверг, 1 сентября, сообщает российское издание РБК со ссылкой на источники, близкие к Администрации президента России.

Изначально у президента РФ Владимира Путина рассчитывали на проведение "референдумов" 11 сентября, однако, из-за ситуации на фронте, этого с большей долей вероятности не произойдет, заявили источники издания. Собеседники журналистов указали, что конечными датами для проведения так называемого волеизъявления назывался период с 4 по 7 ноября, а один из вариантов предполагает организацию "голосования" сначала на оккупированных территориях Донбасса.

"Оптимистичный сценарий — проведение референдумов в сентябре — скорее всего, реализован не будет… В настоящее время речь идет об октябре-ноябре. В качестве одной из возможных дат звучит 4 ноября (День народного единства). Но все это не более, чем предварительные прикидки", — говорится в публикации.

Также в Кремле планировали назначить "референдум" на оккупированной территории Донецкой области после "взятия в котел Краматорска и Славянска", до предполагаемого Москвой выхода войск РФ на административные границы региона. Касательно Харьковской области источники издания сообщили, что проводить там "голосование" до полной оккупации Харькова нелогично.

Подготовка к "референдумам" у Путина ведется таким образом, чтобы была возможность провести их в течение ближайших двух недель. Кремль уже начал знакомить членов оккупационных администраций с российской повесткой — для этого в Крыму был проведен семинар, на котором пособникам российских войск объясняли "как и что устроено в России, кто за что отвечает, к кому с какими вопросами обращаться". Перед гостями семинара выступали первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко, вице-премьеры РФ Марат Хуснуллин и Татьяна Голикова, российский пропагандист Владимир Соловьев, а также губернаторы регионов России, граничащих с Украиной, сообщило издание.

Напомним, по данным властей Херсонской области, Кремль требует от оккупационной администрации в регионе продолжать подготовку к "референдуму" по вхождению в состав РФ, несмотря на отсутствие поддержки среди местного населения.

В конце августа сообщалось, что оккупанты практически завершили подготовку к псевдореферендумам в Украине.