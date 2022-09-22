Ознака слабкості: Лавров не витримав критики на засіданні ООН щодо України, — ЗМІ

За словами журналістів, глава МЗС РФ не зміг витримати прямих засуджень на адресу Росії. Він зайшов до зали перед своїм виступом, виступив і відразу ж пішов.

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Офіційний представник Сполучених Штатів звернув увагу на поведінку глави російського МЗС Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки ООН щодо України. Росіянин пішов одразу після свого виступу, можливо, щоб учергове не чути критики західних дипломатів через розв'язану війну в Україні. Про це повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

"Лавров, очевидно, не міг витримати прямого засудження війни, яку РФ веде проти України. Він увійшов до зали безпосередньо перед своїм виступом і вийшов відразу ж після того, як виголосив свою промову", — пояснив представник США, додавши, що, за на його думку, це ознака слабкості Росії.

"Це ще одна ознака слабкості та підтвердження того, що росіяни усвідомлюють те, що їх ізоляція на світовій арені посилюється", — пояснив американський дипломат.

Що сказав Лавров на засіданні ООН щодо України?

У своїй промові Лавров назвав Україну тоталітарною державою нацистського штибу, в якому утискають права російськомовних і знищують російські книги.

Журналісти звернулися до Лаврова за коментарем і запитали, чому він не слухав виступів інших.

Нагадаємо, що прессекретар російського президента Дмитро Пєсков назвав брехнею повідомлення у пресі про плани Кремля мобілізувати мільйон росіян.

Раніше Фокус повідомляв, що британське видання The Economist вважає, що мобілізація до РФ відкриває вікно можливостей для українських військ. Час грає не на Путіна, а ЗСУ можуть скористатися тим, що ЗС РФ знадобляться місяці, щоб "часткова мобілізація" мала ефект.