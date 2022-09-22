Признак слабости: Лавров не выдержал критики на заседании ООН по Украине, — СМИ

По словам журналистов, глава МИДа РФ не смог вынести прямых осуждений в адрес России. Он зашел в зал перед своим выступлением, произнес речь и тут же ушел.

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Официальный представитель Соединенных Штатов обратил внимание на поведение главы российского МИДа Сергея Лаврова на заседании Совбеза ООН по Украине. Россиянин ушел сразу после своего выступления, возможно, чтобы в очередной раз не слышать критику западных дипломатов из-за развязанной войны в Украине. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

"Лавров, очевидно, не мог вынести прямого осуждении войны, которую РФ ведет против Украины. Он вошел в зал непосредственно перед своим выступлением и вышел сразу же после того, как произнес свою речь", — объяснил представитель США, добавив, что, по его мнению, это признак слабости России.

"Это еще один признак слабости и подтверждение того, что россияне отдают себе отчет в том, что их изоляция на мировой арене усиливается", — пояснил американский дипломат.

Что сказал Лавров на заседании ООН по Украине?

В своей речи Лавров назвал Украину тоталитарным государством нацистского толка, в котором претесняются права русскоговорящих и уничтожают русские книги.

Журналисты обратились к Лаврову за комментарием и спросили, почему он предпочел не слушать выступления других.

Напомним, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ложью сообщения в прессе о планах Кремля мобилизовать миллион россиян.

Ранее Фокус сообщал, что британское издание The Economist считает, что мобилизация в РФ открывает окно возможностей для украинских войск. Время играет не на Путина, а ВСУ могут воспользоваться тем, что ВС РФ понадобятся месяцы, чтобы "частичная мобилизация" возымела эффект.