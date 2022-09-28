Зеленський намагається зірвати мобілізацію в Росії, — постпред РФ в ООН

Василь Небензя, сиплячи пропагандистськими штампами, переконує Радбез ООН у тому, що це президент України використовує російську мову для пропаганди та хоче вбити клин між російською владою та суспільством.

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На засіданні Ради Безпеки ООН виступив постійний представник Росії в ООН Василь Небензя. Він спробував переконати членів Ради Безпеки в тому, що президент України Володимир Зеленський намагається зірвати оголошену в РФ мобілізацію, використовуючи російську мову як пропагандистський інструмент.

Приводом для звинувачень стали відеозвернення Зеленського, де він російською мовою звертається до росіян.

"Президент Зеленський не посоромився за останні дні записати кілька відеозвернень російською, щоб спробувати зірвати нещодавно оголошену в Росії часткову мобілізацію, за майданними рецептами вбити клин між владою та суспільством", — заявив Небензя.

Він запевнив, що такі звернення не досягнуть мети, оскільки росіяни готові вмирати за батьківщину, як це протягом століть робили їхні діди та прадіди.

Наразі, на думку Небензі, громадяни Росії відстоюють свою свободу та "право йти своїм шляхом", а також "захищають слабких".

"Це в наших генах, і жодна західна пропаганда, жодні витончені політтехнології цього не змінять", — сказав він.

Водночас російський представник звинуватив Захід у бажанні послабити Росію, "розчленувати її та підкорити своїй волі".

Якою була відповідь української сторони?

Представник України в ООН Сергій Кислиця, коментуючи виступ росіянина, наголосив, що навіть радянський генсек Микита Хрущов виглядав адекватніше.

"Коли Небензя говорить про повагу до Ради Безпеки, це так смішно, якщо не сказати шалено. Я впевнений, що відеокліп із цим потоком аудіоспаму стане вірусним в інтернеті, — зазначив Кислиця. — Я все більше схиляюся до думки, що навіть Хрущов звучав адекватніше у зверненні до ООН

Як представники Росії поводяться в ООН?

Нагадаємо, 21 вересня глава МЗС РФ Сергій Лавров прибув до Нью-Йорка для участі у 77-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Лаврова впустили до країни, попри те, що США наклали на нього персональні санкції.

Виступаючи в ООН, російський міністр назвав Україну "тоталітарною державою нацистського штибу". Також він звинуватив українців в утисках російськомовних та знищують книги, видані російською мовою.

Під час наступного виступу Сергій Лавров переплутав Луганську область з державою Лаос, назвавши її "Лаоською областю", і заявив, що США хочуть підкорити азіатські простори та перетворити всю планету на своє "заднє подвір'я".

У Нью-Йорку глава російського МЗС продемонстрував неповагу до колег, кілька разів порушивши дипломатичний етикет. Спочатку він запізнився на півтори години, потім пішов із зали засідання Ради Безпеки ООН відразу після завершення свого виступу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь на таку поведінку зауважив, що Лавров так само майстерно втік із зали засідання, як солдати ЗС РФ із поля бою.