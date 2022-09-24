Переплутав Луганськ із Лаосом і згадав про Зеленського: Лавров виступив на ГА ООН (відео)

У ході виступу головний російський дипломат звинуватив США у бажанні перетворити світ на свій "задній двір", а Зеленського пов'язав із проведенням "референдумів" на захоплених ЗС РФ територіях України.

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров висловився з приводу референдумів у "ЛНР", "ДНР", Запорізькій та Харківській областях України. Про це пишуть РосЗМІ.

Виступаючи на 77-й сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, головний російський дипломат прокоментував референдуми на українських землях, де мешканців тимчасово окупованих територій запитують про можливість приєднання до складу РФ.

"Захід закотив істерику через референдуми у "ЛНР", "ДНР", Харківській та Запорізькій областях України, які зараз проходять. Проте люди, які там проживають, по суті, реагують на те, що їм в одному зі своїх інтерв'ю в серпні минулого року рекомендував глава київського режиму Зеленський", — зазначив міністр закордонних справ.

Щодо слів президента України, Лавров мав на увазі звернення Зеленського до жителів Донбасу, які хотіли приєднатися до РФ, щоб вони "забиралися до Росії".

"Тоді він порадив усім, хто відчуває себе росіянами, заради блага своїх дітей та онуків "їхати до Росії". Ось жителі згаданих регіонів так зараз і роблять, забираючи при цьому свої землі", — додав російський дипломат.

Також під час промови Лавров переплутав Луганську область з державою Лаос, назвавши її "Лаоською областю", і заявив, що США ставлять завдання підкорити азіатські простори. Крім цього, дипломат вважає, що Вашингтон намагається перетворити всю земну кулю на свій "задній двір".

Нагадаємо, у Сергія Лаврова нагадали про ядерний потенціал Росії та пригрозили США.

Також Фокус писав про "втечу" Сергія Лаврова з трибуни Генасамблеї ООН.