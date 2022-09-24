Перепутал Луганск с Лаосом и вспомнил про Зеленского: Лавров выступил на ГА ООН (видео)

В ходе выступления главный российский дипломат обвинил США в желании превратить мир в свой "задний двор", а Зеленского связал с проведением "референдумов" на захваченных ВС РФ территориях Украины.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался по поводу референдумов в "ЛНР", "ДНР", Запорожской и Харьковской областях Украины. Об этом пишут росСМИ.

Выступая на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, главный российский дипломат прокомментировал референдумы на украинских землях, в которых жителей временно оккупированных территорий спрашивают о возможности присоединения к составу РФ.

"Запад закатил истерику из-за референдумов в "ЛНР", "ДНР", Харьковской и Запорожской областях Украины, которые сейчас проходят. Однако люди, которые там проживают, по сути, реагируют на то, что им в одном из своих интервью в августе прошлого года рекомендовал глава киевского режима Зеленский", — отметил министр иностранных дел.

Касательно слов президента Украины, Лавров имел в виду обращение Зеленского к жителям Донбасса, которые хотели присоединиться к РФ, чтобы они "убирались в Россию".

"Тогда он посоветовал всем, кто чувствует себя россиянами, ради блага своих детей и внуков "ехать в Россию". Вот жители упомянутых регионов так сейчас и поступают, забирая при этом свои земли", — добавил российский дипломат.

Также в ходе речи Лавров перепутал Луганскую область с государством Лаос, назвав ее "Лаосской областью", и заявил, что США ставят задачу покорить азиатские просторы. Кроме этого, дипломат считает, что Вашингтон пытается превратить весь земной шар в свой "задний двор".

Напомним, у Сергея Лаврова напомнили о ядерном потенциале России и пригрозили США.

Также Фокус писал о "побеге" Сергея Лаврова с трибуны Генассамблеи ООН.