У РФ пішли чутки, що до армії почали закликати людей із ВІЛ, — пропагандист Красовський

Російський телеведучий живе із ВІЛ із 2011 року. Він уточнив, чи правда, що військкомати Росії визнають придатними до військової служби інфікованих людей.

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Російський пропагандист та ведучий на телеканалі "Russia Today" Антон Красовський поцікавився у Міноборони РФ, чи закликають на військову службу людей, інфікованих вірусом імунодефіциту (ВІЛ). Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

"Дороге Міністерство Оборони. Таке в мене питання, яке напевно вимагає офіційної відповіді. Чи правда, що військкомати визнають придатними до військової служби людей, які живуть з ВІЛ?", — написав він.

Він заявив, що офіційно людина з ВІЛ не може бути призвана до російської армії і належить до категорії Д — не придатна до військової служби. Ця категорія звільняє призовника від призову та від військового обов'язку загалом.

Зазначимо, що сам Антон Красовський живе із ВІЛ із 2011 року. Про це російський пропагандист розповів 2017 року в інтерв'ю проєкту Zag.

"Я сам живу з ВІЛ з 2011 року, і я сам пройшов через усі ці приниження та пекло, через які проходять усі звичайні люди", — сказав він тоді.

13 січня Красовський заявив, що Росія введе війська в Україну та пообіцяв спалити українську Конституцію на київському Хрещатику. Тоді він назвав українців "тварями" і порадив "не мріяти" про вступ до НАТО.

Нагадаємо, 15 жовтня у ЗМІ повідомляли, що в Росії продовжують зривати мобілізацію. На території країни підпалюють військкомати, зафіксовано смерть військкома.