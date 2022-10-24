Пропагандиста Красовского отстранили от работы на RT после призыва убивать украинских детей

Главред RT Маргарита Симоньян назвала слова коллеги омерзительными, а телеведущий извинился и заявил, что "не увидел этой границы".

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Известного пропагандиста Антона Красовского отстранили от работы на российском государственном телеканале RT после призыва топить и жечь украинских детей, которые считают, что территория Украины оккупирована Россией. Об этом сообщила пропагандистка Маргарита Симоньян, которая является главным редактором RT.

Она заявила, что коллектив не согласен со своим ведущим и назвала его высказывания дико омерзительными.

"На данный момент я останавливаю наше сотрудничество, поскольку ни я, ни остальной коллектив RT не можем позволить, чтобы мелькнула даже мысль о том, что кто-то из нас способен разделять подобную дичь. Недоумение, что тут скажешь", — написала Симоньян.

Однако в то же время главред RT не исключила, что это было "временное помешательство". Маргарита Симоньян также заявила, что не верит, что ее телеведущий искренне так считает.

"Возможно, Антон объяснится, каким временным помешательством оно было вызвано и как сорвалось с его языка. Сложно поверить, чтобы Красовский искренне считал, что нужно топить детей", — написала она и пожелала детям Украины мира.

Что говорит Красовский?

После новостей об отстранении от работы на RT Антон Красовский извинился за свои слова и заявил, что "не увидел этой границы".

"Слушайте, мне по-настоящему неловко, что я как-то не увидел этой границы. Про детей. Ну бывает так: сидишь в эфире, тебя несет. И ты не можешь остановиться", — написал он.

Напомним, 23 октября Фокус писал, что Антон Красовский в беседе с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко призвал топить и сжигать украинских детей за то, что они считают Россию страной-оккупантом. В ходе диалога Лукьяненко вспомнил, что в 1980-х лечил астму в Карпатах, где встретился с украинскими детьми, которые так говорили.

"Карпаты — это отвратительно. Там каждая хата называется смерекова хата. Прям в эту смерекову хату забивать и жечь этих детей", — заявил Красовский.

На такие высказывания российского пропагандиста отреагировали в МИД Украины. Дипломаты призвали запретить вещание российского телеканала RT там, где этого еще не сделали. Украинский министр Дмитрий Кулеба заявил, что слова Красовского — призыв к геноциду.