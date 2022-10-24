Пропагандиста Красовського усунули від роботи на RT після заклику вбивати українських дітей

Головред RT Маргарита Симоньян назвала слова колеги огидними, а телеведучий вибачився та заявив, що "не побачив цієї межі".

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Відомого пропагандиста Антона Красовського відсторонили від роботи на російському державному телеканалі RT після заклику топити й палити українських дітей, які вважають, що територія України окупована Росією. Про це повідомила пропагандистка Маргарита Симоньян, яка є головною редакторкою RT.

Вона заявила, що колектив не згоден зі своїм ведучим, і назвала його висловлювання дико огидними.

"Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб майнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш", — написала Симоньян.

Однак водночас головред RT не виключила, що це було "тимчасове божевілля". Маргарита Симоньян також заявила, що не вірить, що її телеведучий щиро так вважає.

"Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям це було викликано та як зірвалося з його язика. Важко повірити, щоб Красовський щиро вважав, що треба топити дітей", — написала вона та побажала дітям України миру.

Що каже Красовський?

Після новин про усунення від роботи на RT Антон Красовський вибачився за свої слова та заявив, що "не побачив цієї межі".

"Слухайте, мені по-справжньому ніяково, що я якось не побачив цієї межі. Про дітей. Ну, буває так: сидиш в ефірі, тебе несе. І ти не можеш зупинитися", — написав він.

Нагадаємо, 23 жовтня Антон Красовський у розмові з письменником-фантастом Сергієм Лук'яненком закликав топити й палити українських дітей за те, що вони вважають Росію країною-окупантом. Під час діалогу Лук'яненко згадав, що в 1980-х лікував астму в Карпатах, де зустрівся з українськими дітьми, які так говорили.

"Карпати — це огидно. Там кожна хата називається смерекова хата. Прямо в цю смерекову хату забивати й палити цих дітей", — заявив Красовський.

На такі висловлювання російського пропагандиста відреагували на МЗС України. Дипломати закликали заборонити мовлення російського телеканалу RT там, де ще цього не зробили. Український міністр Дмитро Кулеба заявив, що слова Красовського — заклик до геноциду.