"Топити і спалювати" дітей з України: Слідком РФ не побачив злочинів у висловлюваннях Антона Красовського

Пропагандист із Russia Today закликав у прямому ефірі вбивати українських дітей, якщо вони заговорять про російську окупацію. У Москві вважали, що складу правопорушення у його словах немає.

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Слідчий комітет Росії не побачив складу злочину у закликах пропагандиста Russia Today Антона Красовського "топити та палити" українських дітей. Про це правоохоронці заявили у відповідь на запит адвоката та депутата Московської міськдуми Євгена Ступіна.

"Матеріал спочатку спустили в управління по Москві, потім перенаправили в МВС, нібито підслідності СК РФ не вбачається. Тобто, не розпалював він розбрату і ворожнечі своїми закликами. Мабуть, збуваються найгірші припущення, що держпропагандиста вирішили "відмазати", — зауважив адвокат.

[ + – ] Ступін спробує підключитися прокуратуру до справи Антона Красовського

Ступін запитав, які оперативно-розшукові заходи потрібно проводити у справі пропагандиста.

"Красовського шукати? Так він не ховається начебто. Або дітей, яких він топити закликав? Проситиму підключитися прокуратуру", — пообіцяв він.

Справа Антона Красовського: що казав пропагандист?

Ведучий російського телеканалу Russia Today Антон Красовський у прямому ефірі закликав топити в річці та спалювати в хатах українських дітей, якщо вони заговорять про російську окупацію.

Пропагандист говорив із фантастом Сергієм Лук'яненком. Письменник згадував, як у дитинстві лікувався від астми у курортному селищі Солотвине Закарпатської області.

Красовському заборонили працювати на телеканалі після цих слів, головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила, що з ведучого "осягла тимчасове божевілля".

На думку гендиректора "Інституту політичних досліджень" РФ Сергія Маркова, Красовський виконав завдання спецслужб України чи США, озвучивши заклики про вбивство українських дітей.

В Україні Антон Красовський може сісти у в'язницю на 5 років за заклики до геноциду українців та ліквідацію незалежності країни.