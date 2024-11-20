Суд конфіскував у львів'янки iPhone, з якого вона завантажувала фото на OnlyFans

Водночас суд вирішив повернути засудженій ноутбук марки "MackBoock". Жінка уклала угоду про визнання винуватості, щоб її не посадили на три роки до в'язниці.

Шевченківський районний суд Львова засудив жінку, яка виклала на OnlyFans 80 оголених фотографій, та вилучив у неї iPhone, з якого вона завантажувала ці "порнографічні" знімки. Про це йдеться у вироку суду.

У матеріалах справи зазначено, що жінка працювала менеджером в одній з приватних фірм, а з березня 2022 року почала запрошувати користувачів підписатись на її акаунт на OnlyFans. Запрошення жінка робила через Інстаграм.

"Діючи умисно, з корисливих мотивів, зареєструвавшись в соціальній мережі Instagram, під час спілкування з користувачами мережі Інтернет пропонувала доступ до вебсайту OnlyFans, доступ до якого платний, де виклала створене нею попередньо фотозображення, що, згідно з висновком експерта, належить до продукції порнографічного характеру", — йдеться у вироку суду.

За вчинене суд присудив жінці покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з ІТ-технологіями, або займатися діяльністю, яка пов`язана з поширенням інформації порнографічного або інтимного характеру на вебресурсах строком на 3 роки.

Водночас зазначається, що між обвинуваченою та прокурором було підписано угоду про визнання винуватості. Жінка повністю визнала свою вину.

Тому суд звільнив жінку від відбування основного покарання та призначив їй іспитовий строк терміном на один рік.

Крім того, суддя вирішив конфіскувати на користь держави речовий доказ у справі — мобільний телефон марки "iPhone 14", на який робила "порнографічні" фото жінка.

Вирок суду Фото: Скриншот

А ось ноутбук марки "MackBoock" засудженій повернули разом з раніше вилученими банківськими картками.

Нагадаємо, у Великій Британії 80-річного чоловіка оштрафували через кукурікання півня.

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