Суд конфисковал у львовянки iPhone, с которого она загружала фото на OnlyFans

В то же время суд решил вернуть осужденной ноутбук марки "MackBoock". Женщина заключила соглашение о признании виновности, чтобы ее не посадили на три года в тюрьму.

Шевченковский районный суд Львова осудил женщину, которая выложила на OnlyFans 80 обнаженных фотографий, и изъял у нее iPhone, с которого она загружала эти "порнографические" снимки. Об этом говорится в приговоре суда.

В материалах дела указано, что женщина работала менеджером в одной из частных фирм, а с марта 2022 года начала приглашать пользователей подписаться на ее аккаунт на OnlyFans. Приглашение женщина делала через Инстаграм.

"Действуя умышленно, из корыстных побуждений, зарегистрировавшись в социальной сети Instagram, во время общения с пользователями сети Интернет предлагала доступ к вебсайту OnlyFans, доступ к которому платный, где выложила созданное ею предварительно фотоизображение, что, согласно заключению эксперта, относится к продукции порнографического характера", — говорится в приговоре суда.

За содеянное суд присудил женщине наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с лишением права занимать должности, связанные с ИТ-технологиями, или заниматься деятельностью, которая связана с распространением информации порнографического или интимного характера на вебресурсах сроком на 3 года.

В то же время отмечается, что между обвиняемой и прокурором было подписано соглашение о признании виновности. Женщина полностью признала свою вину.

Поэтому суд освободил женщину от отбывания основного наказания и назначил ей испытательный срок сроком на один год.

Кроме того, судья решил конфисковать в пользу государства вещественное доказательство по делу — мобильный телефон марки "iPhone 14", на который делала "порнографические" фото женщина.

Приговор суда Фото: Скриншот

А вот ноутбук марки "MackBoock" осужденной вернули вместе с ранее изъятыми банковскими карточками.

Напомним, в Великобритании 80-летнего мужчину оштрафовали из-за кукареканья петуха.

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