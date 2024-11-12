За 3 года украинские модели Onlyfans заработали $120 млн, но не уплатили налоги, — нардеп

По словам нардепа Ярослава Железняка, сейчас авторы контента не могут легально платить налоги, потому что "это сейчас по факту явка с повинной".

За период с 2020 по 2022 год более 5000 человек из Украины, которые занимают публикацией контента на Onlyfans, заработали 12 миллионов долларов. С этих доходов они не уплатили налогов, сообщил народный депутат Украины от политической партии "Голос", первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

По его словам, украинские модели за эти годы получили:

2020 год: приблизительно 8 млн долларов доходов

2021 год: уже более 35 млн долларов доходов

2022 год: почти 80 млн долларов доходов

Нардеп добавил, что платформа уже платит налоги от себя.

"Но "актеры-украинцы" даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, то это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной", — добавил он.

Отметим, что сообщение Ярослав Железняк сделал в контексте декриминализации создания порнографического контента. В частности, 11 ноября в парламенте был зарегистрирован законопроект №12191, который предусматривает изменения в положения Уголовного кодекса Украины об уголовных правонарушениях против общественного порядка и нравственности. Им планируется снятие уголовной ответственности за создание и распространение взрослыми украинцами интимных видео.

Напомним, что в начале сентября народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. отмечал, что с доходов на платформе OnlyFans нужно платить налоги. Он отметил, что в противном случае Государственная налоговая служба может самостоятельно доначислить налоги и оштрафовать плательщика.

Позже он сообщил, что блогер OnlyFans из Украины уплатила рекордную сумму налогов. Он порекомендовал как можно быстрее "самостоятельно задекларировать свои доходы" всем украинцам, кто получал "иностранные доходы от электронных платформ".