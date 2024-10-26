Более 13 млн: блогер OnlyFans из Украины уплатила рекордную сумму налогов

Представитель профильного комитета ВР Даниил Гетманцев советует всем создателям с OnlyFans в Украине задекларировать и выплатить соответствующие налоги на доход физлиц и военный сбор, ведь информация о таких данных есть у Государственной налоговой службы.

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Народный депутат Украины Даниил Гетманцев сообщил, что одна из контент-мейкеров на сайте OnlyFans уплатила в бюджет 13,2 млн грн налогов. Детали этой истории политик рассказал в своем Telegram.

По словам Гетманцева, госналоговая служба Украины продолжает отработку информации относительно создателей на "OnlyFans", которые не заплатили соответствующие налоги.

пост Гетманцева (фото: скриншот телеграмма)

"Органами ГНС Украины привлечена к декларированию гражданка "С", которая получила доходы за создание платного контента на интернет-платформе "Only Fans". От гражданки в бюджет поступило более 13,2 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора", — написал политик.

Гетманцев написал, что рекомендует как можно быстрее "самостоятельно задекларировать свои доходы" всем украинцам, кто получал "иностранные доходы от электронных платформ", ведь соответствующие сведения имеются в ГНС.

Напомним, ранее политик заявлял, что украинские "работники" OnlyFans должны уплатить налоги. По словам Гетманцева, доходы за платный контент на интернет-платформе растут, однако налоги с них не уплачиваются. В таком случае Государственная налоговая служба может самостоятельно доначислить налоги и оштрафовать плательщика.

Также Фокус писал, что 28-летняя звезда OnlyFans Коринна Копф "уходит на пенсию". За три года пребывания на платформе она заработала 67 млн долларов США.