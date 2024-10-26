Понад 13 млн: блогерка OnlyFans з України сплатила рекордну суму податків
Представник профільного комітету ВР Данило Гетманцев радить всім творцям з OnlyFans в Україні задекларувати та виплатити відповідні податки на дохід фізосіб та військовий збір, адже інформація про такі дані є в Державної податкової служби.
Народний депутат України Данило Гетманцев повідомив, що одна з контент-мейкерів на сайті OnlyFans сплатила до бюджету 13,2 млн грн податків. Деталі цієї історії політик розповів у своєму Telegram.
За словами Гетманцева, держподаткова служба України продовжує відпрацювання інформації щодо творців на "OnlyFans", які не заплатити відповідні податки.
"Органами ДПС України залучено до декларування громадянку "С", яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі "Only Fans". Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору", — написав політик.
Гетманцев написав, що рекомендує якнайшвидше "самостійно задекларувати свої доходи" всім українцям, хто отримував "іноземні доходи від електронних платформ", адже відповідні відомості наявні у ДПС.
Нагадаємо, раніше політик заявляв, що українські "працівники" OnlyFans мають сплатити податки. За словами Гетманцева, доходи за платний контент на інтернет-платформі зростають, однак податки з них не сплачуються. У такому разі Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.
Також Фокус писав, що 28-річна зірка OnlyFans Корінна Копф "йде на пенсію". За три роки перебування на платформі вона заробила 67 млн доларів США.