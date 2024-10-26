Понад 13 млн: блогерка OnlyFans з України сплатила рекордну суму податків

Представник профільного комітету ВР Данило Гетманцев радить всім творцям з OnlyFans в Україні задекларувати та виплатити відповідні податки на дохід фізосіб та військовий збір, адже інформація про такі дані є в Державної податкової служби.

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Народний депутат України Данило Гетманцев повідомив, що одна з контент-мейкерів на сайті OnlyFans сплатила до бюджету 13,2 млн грн податків. Деталі цієї історії політик розповів у своєму Telegram.

За словами Гетманцева, держподаткова служба України продовжує відпрацювання інформації щодо творців на "OnlyFans", які не заплатити відповідні податки.

допис Гетьманцева (фото: скріншот телеграму)

"Органами ДПС України залучено до декларування громадянку "С", яка одержала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі "Only Fans". Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору", — написав політик.

Гетманцев написав, що рекомендує якнайшвидше "самостійно задекларувати свої доходи" всім українцям, хто отримував "іноземні доходи від електронних платформ", адже відповідні відомості наявні у ДПС.

Нагадаємо, раніше політик заявляв, що українські "працівники" OnlyFans мають сплатити податки. За словами Гетманцева, доходи за платний контент на інтернет-платформі зростають, однак податки з них не сплачуються. У такому разі Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

Також Фокус писав, що 28-річна зірка OnlyFans Корінна Копф "йде на пенсію". За три роки перебування на платформі вона заробила 67 млн доларів США.