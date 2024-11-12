За 3 роки українські моделі Onlyfans заробили $120 млн, але не сплатили податки, — нардеп

За словами нардепа Ярослава Железняка, наразі автори контенту не можуть легально сплачувати податки, бо "це зараз по факту явка з повинною".

За період з 2020 по 2022 рік понад 5000 осіб з України, які займають публікацією контенту на Onlyfans, заробили 12 мільйонів доларів. З цих доходів вони не сплатили податків, повідомив народний депутат України від політичної партії "Голос", перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, українські моделі за ці роки отримали:

2020 рік: приблизно 8 млн доларів доходів

2021 рік: вже понад 35 млн доларів доходів

2022 рік: майже 80 млн доларів доходів

Нардеп додав, що платформа вже платить податки від себе.

"Але "актори-українці" навіть якщо ці люди і хотіли б заплатити податки, то це неможливо. Це зараз по факту явка з повинною", — додав він.

Зазначимо, що допис Ярослав Железняк зробив в контексті декриміналізації створення порнографічного контенту. Зокрема, 11 листопада у парламенті був зареєстрований законопроєкт №12191, який передбачає зміни до положень Кримінального кодексу України про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Ним планується зняття кримінальної відповідальності за створення та поширення дорослими українцями інтимних відео.

Нагадаємо, що на початку вересня народний депутат України від партії "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. зазначав, що з доходів на платформі OnlyFans потрібно платити податки. Він зазначив, що в інакшому випадку Державна податкова служба може самостійно донарахувати податки та оштрафувати платника.

Пізніше він повідомив, що блогерка OnlyFans з України сплатила рекордну суму податків. Він порекомендував якнайшвидше "самостійно задекларувати свої доходи" всім українцям, хто отримував "іноземні доходи від електронних платформ".