"Щоб не кидали у в'язницю на 5 років": у Раді хочуть декриміналізувати відео для дорослих

Зміни стосуватимуться лише створення та зберігання контенту дорослими людьми та не торкнеться відповідальності за порно без згоди, екстремальну та дитячу порнографію, стверджує автор законопроєкту Ярослав Железняк.

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №12191, який передбачає зміни до положень Кримінального кодексу України про кримінальні правопорушення проти громадського порядку та моральності. Він передбачає зняття кримінальної відповідальності за створення та поширення дорослими українцями інтимних відео, повідомив один з авторів проєкту, народний депутат України Ярослав Железняк.

Нардеп стверджує, що законопроєкт спрямований на декриміналізацію створення та зберігання інтимного контенту дорослими людьми. За його словами, зміни не торкнуться кримінальної відповідальності за порно без згоди (порнопомсту, deep fake), екстремальне порно (насильництво, зоофілію та некрофілію), а відповідальність за створення порно з дітьми та розповсюдження його серед дітей законопроєкт пропонує посилити. Також залишаться кримінальним злочином сутенерство, втягнення до проституції та торгівля людьми.

"Ми просто змінюємо статтю 301 КК так, щоб дорослих людей за зняті та поширення відео інтимного характеру не кидали у вʼязницю на 3-5 років. Все", — запевнив депутат.

Зазначимо, в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради наразі не опубліковано його текст та пояснювальну записку.

"Дякую всім 28 депутатам, хто підписав законопроєкт. Як бачите, в переліку є і ліберальні колеги, і з більш консервативними поглядами — але всі згодні, що стаття має бути декриміналізована", — написав Железняк.

Верховна Рада зареєструвала закопроєкт про декриміналізацію порно Фото: Скриншот

Декриміналізувати порно у ВР пропонують не вперше

Законопроєкт № 9623 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини" зареєстрували у Верховній Раді 18 серпня 2023 року. Його ініціатором так само був нардеп Ярослав Железняк.

Тогорічний законопроєкт щодо декриміналізації порно в Україні пропонував прибрати кримінальну відповідальність за створення чи утримання місць розпусти та звідництва. Вважати кримінальним злочином пропонувалося лише створення та розповсюдження порно без згоди особи, екстремальне порно та залучення до нього неповнолітніх і розповсюдження порнографії серед дітей. Автори пояснювали, що законопроєкт має зменшити корупцію серед правоохоронних органів і збільшити надходження до бюджету України.

Попередній законопроєкт парламент остаточно не ухвалив.

Нагадаємо також, 26 жовтня народний депутат України Данило Гетманцев заявив, що блогерка OnlyFans з України сплатила понад 13 млн грн податків до державного бюджету.