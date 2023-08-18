"Цей день настав": у Раді зареєстрували законопроєкт щодо декриміналізації порно в Україні

Автори документу пропонують прибрати відповідальність за деякими статтями ККУ. Під проєктом закону підписалися 25 народних депутатів.

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У п'ятницю 18 серпня у Верховній Раді Україні зареєстрували законопроєкт щодо декриміналізації порно. Про це йдеться на сайті ВР.

Мова йде про законопроєкт №9623 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини", який з'явився на сайті Ради.

Текст ініціативи, порівняльна таблиця та пояснювальна записка поки що відсутні на офіційному парламентському порталі.

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram зазначив, що вдалося зібрати 25 підписів нардепів.

"Цей день настав. Законопроєкт про декриміналізацію порно зареєстрований у Раді. №9623. Взагалі план був зібрати 18+ підписів, але такий підпис авторів системою не передбачений, тож вийшло 25", — сказав Ярослав Железняк.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що законопроєктом про декриміналізацію порно пропонують передбачити покарання лише за розповсюдження порно без згоди особи та за екстремальної порнографії за статтею 301 ККУ "Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів". Крім цього, хочуть посилити відповідальність за розповсюдження порнографії серед дітей та за примушення зніматися у роликах. Нардепи пропонують прибрати статтю 302 ККУ, яка стосується відповідальності за створення або утримання місць розпусти.

Також Фокус у своєму матеріалі розповідав, як Рада планує декриміналізувати порно в Україні.

Варто зазначити, що у квітні у Львові дівчина отримала покарання за публікацію фото та відео еротичного та порнографічного характеру у своєму закритому Telegram-каналі. Спочатку суд призначив їй три роки позбавлення волі, проте потім звільнив її від відбування покарання, призначивши випробувальний строком в один рік.