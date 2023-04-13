Повернути дружину: у Львові пенсіонер "здав" дівчину, що розповсюджувала свої 18+ фото під суд

До співробітників кіберполіції звернувся колишній підписник блогерки, що виявився пенсіонером. Сварка з дружиною призвела любителя "полунички" до покаяння та бажання боротися з поширенням порнографічних матеріалів у соціальних мережах.

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Шевченківський районний суд Львова призначив рік умовно для Валерії Радкевич, котра публікувала у своєму закритому Telegram-каналі фото та відео еротичного та порнографічного характеру. Про це у четвер, 13 квітня, повідомляє Zaxid.Net.

У матеріалах справи зазначено, що дівчина, що родом з Волині знайомилась з чоловіками через соціальну мережу Instagram, а потім пропонувала перейти до свого закритого Telegram-каналу з контентом 18+, вартість "підписки" на який становила 350 гривень на тиждень. За даними розслідування, своєю діяльністю вона займалася з весни 2020 року до лютого 2021 року.

Про поширення контенту відвертого змісту стало відомо від одного з передплатників дівчини, який розповів, що познайомився з нею в соцмережах, доки вона не виставила йому номер рахунку та не запропонувала перейти на платне спілкування.

Підписником виявився пенсіонер, який раніше працював головним інспектором відділу захисту інтелектуальної власності, чим він пояснив свій інтерес до перегляду сторінок у соцмережах.

Пенсіонер оформив перший тиждень "доступу" до її каналу, де очікував побачити фото порнографічного характеру, проте про його розваги дізналась його дружина, яка влаштувала грандіозний скандал.

Сварка з дружиною змусила пенсіонера звернутися до кіберполіції та дати добровільну згоду на документування його дій, тож подальшу підписку переглядали вже у присутності співробітників правоохоронних органів.

"Після скандалу, який йому влаштувала дружина, він згоден був заплатити і вдвічі більше, щоб лише налагодити з нею стосунки та припинити поширення таких знімків", – додають у судовому рішенні.

Одним зі свідків у справі виступав молодик, з яким дівчина познайомилася у нічному клубі близько 7-8 років тому. Відомо, що він також пересилав на рахунок Радкевич гроші, проте зміст каналу не переглядав, думаючи, що надає їй матеріальну підтримку.

Сама обвинувачена свою причетність до поширення порнографії у суді заперечувала. Проте суд визнав її винною за ч. 1 та ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу та спочатку призначив 3 роки позбавлення волі, потім на підставі ст.75 КК України дівчину було звільнено від відбування покарання на випробувальний строк у 1 рік.

Нагадаємо, наприкінці березня в одній з шкіл США вчительку змусили звільнитися після того, як один із батьків поскаржився, що 6-класникам на уроці показували порнографічні картинки — оголену статую Давида роботи Мікеланджело.

Наприкінці березня за результатами досліджень компанії Thomson Reuters, стало відомо, що біженки, які виїхали з України після повномасштабної війни з Росією до Європи, стали частіше зазнавати сексуальної експлуатації та насильства.