Багато передплатників на сайті газети критикували її власника Джеффа Безоса. Підписку скасували 8% від загальної кількості передплатників.

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Понад 200 000 людей скасували свою цифрову підписку на видання The Washington Post після того, як його власник Джефф Безос підтвердив, що цей засіб масової інформації не буде підтримувати жодного з кандидатів у президенти США. Про це пише Reuters.

Як зазначають журналісти, таке рішення заблокувало підтримку кандидатки у президенти від Демократичної партії Камали Гарріс, тому багато людей в повідомленнях на сайті газети критикували Безоса.

Зазначається, що станом на полудень 28 жовтня підписку скасували близько 8% від оплаченого тиражу газети, який загалом налічує 2,5 мільйона передплатників, включаючи друковану версію.

У статті, опублікованій пізно ввечері в понеділок, Безос заявив, що "більшість людей вважають ЗМІ упередженими", і що The Washington Post та інші газети повинні підвищити рівень довіри до себе.

Безос також наголосив, що жоден кандидат не був поінформований про це рішення та не консультувався з ним.

Водночас у Washington Post відмовилися коментувати повідомлення про скасування підписок, коли з ними зв'язалося агентство Reuters.

Нагадаємо, 28 жовтня The Financial Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що в основі плану Трампа щодо припинення російсько-української війни можуть бути Мінські угоди.

24 жовтня газета The Washington Post повідомила, що у Байдена залишиться 76 днів, щоб змінити хід війни на користь України.