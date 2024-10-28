З військами ЄС замість миротворців ООН: в основі плану Трампа можуть бути Мінські угоди, — FT

За даними журналістів, радник кандидата в президенти США вважає, що за забезпечення миру в Україні має платити Європа, а не Вашингтон.

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45-й президент США Дональд Трамп у разі перемоги на листопадових виборах може запропонувати план мирного врегулювання війни в Україні, який стане переосмисленням Мінських угод. Про це пише The Financial Times із посиланням на радника Трампа.

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Але тепер в угоді вже можуть бути зазначені наслідки порушень.

Раніше Джей Ді Венс, можливий віцепрезидент Трампа, заявляв, що угода про завершення війни в Україні може передбачати заморожування бойових зіткнень по поточній лінії та відмову України від вступу в НАТО.

Співрозмовник журналістів зазначив, що запропонований проєкт врегулювання може передбачати механізми примусу і наслідки за порушення угоди, на відміну від горезвісних Мінських угод.

Водночас гарантувати виконання угод доведеться європейським військам, а не силам НАТО чи миротворцям ООН. За словами радника, за це має платити Європа, а не США.

За інформацією журналістів, союзники Трампа вважають, що Україна програє війну, з цієї причини наполягати на врегулюванні "морально правильно".

Трамп вважає, що чинний президент США Джо Байден має поговорити з главою Кремля Володимиром Путіним, як і раніше президенти розмовляли з радянськими керівниками в епоху холодної війни.

Серед іншого, Трамп, як кандидат в американські президенти від республіканців, імовірно, вважає, що членство в НАТО для України в осяжній перспективі не передбачається. Питання можуть зняти на кілька років, щоб примусити Росію до переговорів.

За словами радника Трампа Фреда Фляйца, під час заморожування конфлікту Україна не поступається жодною з територій, а переговори вестимуться з розумінням того, що остаточної угоди, імовірно, не буде доти, доки російський президент Володимир Путін перебуватиме при владі.

Нагадаємо, що 26 жовтня у Трампа пропонували Україні відмовитися від своїх територій.

Також повідомлялося, що 25 жовтня Трамп обіцяв закликати Путіна і Зеленського до переговорів у ніч виборів, ще до інавгурації 20 січня.