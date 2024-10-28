С войсками ЕС вместо миротворцев ООН: в основе плана Трампа могут быть Минские соглашения, — FT

По данным журналистов, советник кандидата в президенты США считает, что за обеспечение мира в Украине должна платить Европа, а не Вашингтон.

Related video

45-й президент США Дональд Трамп в случае победы на ноябрьских выборах может предложить план мирного урегулирования войны в Украине, который станет переосмыслением Минских соглашений. Об этом пишет The Financial Times со ссылкой на советника Трампа.

Важно

Китайские хакеры взломали смартфоны, которыми пользуются Трамп и Вэнс, — СМИ

Но теперь в соглашении уже могут быть указаны последствия нарушений.

Прежде Джей Ди Вэнс, возможный вице-президент Трампа заявлял, что соглашение о завершении войны в Украине может предполагать заморозку боестолкновений по текущей линии и отказ Украины от вступления в НАТО.

Собеседник журналистов отметил, что предложенный проект урегулирования может предусматривать механизмы принуждения и последствия за нарушение соглашения, в отличие от пресловутых Минских соглашений.

Вместе с тем гарантировать выполнение соглашений придется европейским войскам, а не силам НАТО или миротворцам ООН. По словам советника, за это должна платить Европа, а не США.

По информации журналистов, союзники Трампа считают, что Украина проигрывает войну, по этой причине настаивать на урегулировании "нравственно правильно".

Трамп считает, что действующий президент США Джо Байден должен поговорить с главой Кремля Владимиром Путиным, как и прежде президенты разговаривали с советскими руководителями в эпоху холодной войны.

Среди прочего, Трамп, будучи кандидатом в американские президенты от республиканцев, предположительно, считает, что членство в НАТО для Украины в обозримой перспективе не предвидится. Вопрос могут снять на несколько лет, чтобы принудить Россию к переговорам.

По словам советника Трампа Фреда Фляйца, при заморозке конфликта Украина не уступает никакой из территорий, а переговоры будут вестись с пониманием того, что окончательного соглашения, вероятно, не будет до тех пор, пока российский президент Владимир Путин будет находиться у власти.

Напомним, что 26 октября у Трампа предлагали Украине отказаться от своих территорий.

Также сообщалось, что 25 октября Трамп обещал призвать Путина и Зеленского к переговорам в ночь выборов, еще до инаугурации 20 января.