Китайские хакеры взломали смартфоны, которыми пользуются Трамп и Вэнс, — СМИ

Предвыборный штаб Трампа был проинформирован о том, что его вице-президент Вэнс находится среди ряда людей в правительстве, чьи телефонные номера были объектом атаки из-за проникновения в телефонные системы Verizon.

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Китайские хакеры нацелились на информацию, размещенную на телефонах, которыми пользовались кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и его вице-президент — сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс. Об этом пишет NYT.

"Атаки на телефоны кандидатов в президенты от Республиканской партии являются частью широкомасштабных усилий по сбору информации об американских лидерах", — говорится в материале.

По словам анонимных собеседников издания, следователи работают над тем, чтобы определить, какие данные были получены или отслежены в результате сложного проникновения в телекоммуникационные системы.

Информация о телефонах, которыми пользовались кандидат в президенты и его заместитель, могла бы стать золотым дном для спецслужб: Кому они звонили и писали, как часто общались с определенными людьми и как долго разговаривали с ними.

Журналисты отметили, что на этой неделе предвыборный штаб Трампа был проинформирован о том, что Трамп и Вэнс были среди ряда людей в правительстве и за его пределами, чьи телефонные номера были объектом атаки из-за проникновения в телефонные системы Verizon.

Люди, информированные по этому вопросу, сказали, что среди мишеней были и демократы, в том числе известные деятели на Капитолийском холме и, возможно, сотрудники кампании вице-президента Камалы Харрис.

"Расследование продолжается, но ФБР и представители национальной безопасности дали понять, что они глубоко обеспокоены потенциальным объемом скомпрометированных данных и широким кругом возможных жертв", — говорится в материале.

ФБР и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры опубликовали совместное заявление, в котором приписывают взлом "субъектам, связанным с Китайской Народной Республикой".

Агентства заявили, что они "сотрудничают с целью активного смягчения этой угрозы и координируют свои действия с нашими партнерами в отрасли с целью усиления киберзащиты в секторе коммерческих коммуникаций". Они заявили, что проинформировали потенциальных жертв.

Было непонятно, могли ли хакеры получить доступ к текстовым сообщениям, особенно тем, которые отправлялись по незашифрованным каналам.

Представителям кампании Трампа сообщили, что хакеры все еще могут находиться в системах Verizon, но неясно, пытаются ли они активно изымать данные.

Это разоблачение произошло на завершающем этапе предвыборной кампании, во время которой команда господина Трампа также стала мишенью иранских хакеров, которые неоднократно присылали его ближайшему окружению шпионские электронные письма,

Авторы материала отметили, что расследование масштабов хакерской атаки и ущерба, нанесенного национальной безопасности США, находится на начальной стадии.

"Трудно сказать, могла ли такая атака отслеживать или записывать телефонные разговоры, и могли ли хакеры, например, читать или перехватывать тексты, в значительной степени будет зависеть от того, какие программы для обмена сообщениями использовали жертвы и как эти данные перемещались в системах телефонных компаний", — отметили журналисты.

Напомним, 25 октября New York Post обнародовало материал, в котором говорится о том, что Трамп обещает призвать Путина и Зеленского к переговорам в ночь выборов.