Китайські хакери зломали смартфони, якими користуються Трамп і Венс, — ЗМІ

Передвиборчий штаб Трампа був поінформований про те, що його віцепрезидент Венс перебуває серед низки людей в уряді, чиї телефонні номери були об'єктом атаки через проникнення в телефонні системи Verizon.

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Китайські хакери націлилися на інформацію, що розміщена на телефонах, якими користувалися кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп та його віцепрезидент — сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс. Про це пише NYT.

"Атаки на телефони кандидатів у президенти від Республіканської партії є частиною широкомасштабних зусиль зі збору інформації про американських лідерів", — йдеться у матеріалі.

За словами анонімних співрозмовників видання, слідчі працюють над тим, щоб визначити, які дані були отримані або відстежені в результаті складного проникнення в телекомунікаційні системи.

Інформація про телефони, якими користувалися кандидат у президенти і його заступник, могла б стати золотим дном для спецслужб: Кому вони дзвонили і писали, як часто спілкувалися з певними людьми і як довго розмовляли з ними.

Журналісти зазначили, що цього тижня передвиборчий штаб Трампа був поінформований про те, що Трамп і Венс були серед низки людей в уряді та за його межами, чиї телефонні номери були об'єктом атаки через проникнення в телефонні системи Verizon.

Люди, поінформовані з цього питання, сказали, що серед мішеней були і демократи, в тому числі відомі діячі на Капітолійському пагорбі і, можливо, співробітники кампанії віцепрезидента Камали Гарріс.

"Розслідування триває, але ФБР і представники національної безпеки дали зрозуміти, що вони глибоко стурбовані потенційним обсягом скомпрометованих даних і широким колом можливих жертв", — йдеться у матеріалі.

ФБР і Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури опублікували спільну заяву, в якій приписують злам "суб'єктам, пов'язаним з Китайською Народною Республікою".

Агентства заявили, що вони "співпрацюють з метою активного пом'якшення цієї загрози і координують свої дії з нашими партнерами в галузі з метою посилення кіберзахисту в секторі комерційних комунікацій". Вони заявили, що поінформували потенційних жертв.

Було незрозуміло, чи могли хакери отримати доступ до текстових повідомлень, особливо тих, що надсилалися незашифрованими каналами.

Представникам кампанії Трампа повідомили, що хакери все ще можуть перебувати в системах Verizon, але неясно, чи намагаються вони активно вилучати дані.

Це викриття відбулося на завершальному етапі передвиборчої кампанії, під час якої команда пана Трампа також стала мішенню іранських хакерів, які неодноразово надсилали його найближчому оточенню шпигунські електронні листи,

Автори матеріалу зазначили, що розслідування масштабів хакерської атаки та шкоди, завданої національній безпеці США, перебуває на початковій стадії.

"Важко сказати, чи могла така атака відстежувати або записувати телефонні розмови, і чи могли хакери, наприклад, читати або перехоплювати тексти, значною мірою залежатиме від того, які програми для обміну повідомленнями використовували жертви і як ці дані переміщувалися в системах телефонних компаній", — наголосили журналісти.

Нагадаємо 25 жовтня New York Post оприлюднило матеріал, в якому йдеться по те, що Трамп обіцяє закликати Путіна і Зеленського до переговорів у ніч виборів.