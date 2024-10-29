Многие подписчики на сайте газеты критиковали ее владельца Джеффа Безоса. Подписку отменили 8% от общего количества подписчиков.

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Более 200 000 человек отменили свою цифровую подписку на издание The Washington Post после того, как его владелец Джефф Безос подтвердил, что это средство массовой информации не будет поддерживать ни одного из кандидатов в президенты США. Об этом пишет Reuters.

Как отмечают журналисты, такое решение заблокировало поддержку кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис, поэтому многие люди в сообщениях на сайте газеты критиковали Безоса.

Отмечается, что по состоянию на полдень 28 октября подписку отменили около 8% от оплаченного тиража газеты, который в целом насчитывает 2,5 миллиона подписчиков, включая печатную версию.

В статье, опубликованной поздно вечером в понедельник, Безос заявил, что "большинство людей считают СМИ предвзятыми", и что The Washington Post и другие газеты должны повысить уровень доверия к себе.

Безос также отметил, что ни один кандидат не был проинформирован об этом решении и не консультировался с ним.

В то же время в Washington Post отказались комментировать сообщения об отмене подписок, когда с ними связалось агентство Reuters.

Напомним, 28 октября The Financial Times обнародовало материал, в котором говорится о том, что в основе плана Трампа по прекращению российско-украинской войны могут быть Минские соглашения.

24 октября газета The Washington Post сообщила, что у Байдена останется 76 дней, чтобы изменить ход войны в пользу Украины.