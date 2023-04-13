Вернуть жену: во Львове пенсионер "сдал" распространявшую свои 18+ фото девушку под суд

К сотрудникам киберполиции обратился бывший подписчик блогерши, который оказался пенсионером. Ссора с женой привела любителя "клубнички" к покаянию и желанию бороться с распространением порнографических материалов в социальных сетях.

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Шевченковский районный суд Львова назначил год условно для Валерии Радкевич, которая публиковала в своем закрытом Telegram-канале фото и видео эротического и порнографического характера. Об этом в четверг, 13 апреля, сообщает Zaxid.Net.

В материалах дела указано, что девушка, родом из Волыни знакомилась с мужчинами через социальную сеть Instagram, а затем предлагала перейти в свой закрытый Telegram-канал с контентом 18+, стоимость "подписки" на который составляла 350 гривен в неделю. По данным расследования, своей деятельностью она занималась с весны 2020 года по февраль 2021 года.

Про распространение контента откровенного содержания стало известно от одного из подписчиков девушки, который рассказал, что познакомился с ней в соцсетях, пока она не выставила ему номер счета и не предложила перейти на платное общение.

Подписчиком оказался пенсионер, который ранее работал главным инспектором отдела защиты интеллектуальной собственности, чем он и объяснил свой интерес к просматриванию страниц в соцсетях.

Пенсионер оформил первую неделю "доступа" к ее каналу, где ожидал увидеть фото порнографического характера, однако про его подписку узнала его супруга, которая устроила грандиозный скандал.

Ссора с женой вынудила пенсионера обратиться в киберполицию и дать добровольное согласие на документирование его действий, так что дальнейшую подписку просматривали уже в присутствии сотрудников правоохранительных органов.

"После скандала, который ему устроила жена, он согласен был заплатить и вдвое больше, чтобы только наладить с ней отношения и прекратить распространение таких снимков", – добавляют в судебном решении.

Одним из свидетелей по делу выступал молодой человек, с которым девушка познакомилась в ночном клубе около 7-8 лет назад. Известно, что он также пересылал на счет Радкевич деньги, однако содержание канала не просматривал, думая, что просто оказывает ей материальную поддержку.

Сама обвиняемая свою причастность к распространению порнографии в суде отрицала. Однако суд признал ее виновной по ч. 1 и ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса и сначала назначил 3 года лишения свободы, затем на основании ст.75 УК Украины девушка была освобождена от отбывания наказания на испытательный срок в 1 год.

Напомним, конце марта в одной из школ США учительницу заставили уволиться после того, как один из родителей пожаловался, что 6-классникам на уроке показывали порнографические картинки — обнаженную статую Давида работы Микеланджело.

В конце марта по результатам исследований компании Thomson Reuters, стало известно, что беженки, выехавшие из Украины после большой войны с Россией в Европу, стали чаще подвергаться сексуальной эксплуатации и насилию.