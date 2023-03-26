Обвинили в распространении порно: в США учительницу уволили после демонстрации ученикам статуи Давида
По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоупа Каррасакия, ей не назвали причину увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида.
В США из школы заставили уволиться директор школы после того, как один из родителей пожаловался, что 6-классникам на уроке показывали порнографические картинки. В частности, на уроке истории искусств детям продемонстрировали обнаженную статую Давида работы Микеланджело. Об этом сообщает BBC Украина.
Отмечается, что 6-классники изучали эпоху Ренессанса и в рамках темы учитель показал им для анализа фреску "Создание Адама" Микеланджело и картину "Рождение Венеры" Боттичелли, а также статую Давида.
Один из родителей заявил, что данные работы являются порнографией, еще двое сказали, что такие темы следует согласовывать с родителями.
По словам директора школы Tallahassee Classical School Хоуп Каррасакия, после скандала с произведениями искусства руководство поставило ее перед фактом — или ее увольняют, или она пишет заявление по собственному желанию.
Женщина рассказала местной прессе, что ей не назвали причину ее увольнения, но она связывает это с жалобами по поводу статуи Давида. На должности директора учительница пробыла всего несколько месяцев.
В школьном совете отметили, что в прошлом году родителям посылали сообщения-предупреждения об обсуждении работ Микеланджело на уроках, а в этом году такого не сделали. В школьном совете называют это неприемлемой ошибкой, мол, родители должны знать, что будут показывать их детям.
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