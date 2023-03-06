Новый скандал. Сериал "Идол" с Лили-Роуз Депп и The Weeknd назвали "порно с пытками"

Новый драматический сериал HBO от создателя "Эйфории" Сэма Левинсона "Идол" оказался в центре скандала. Его назвали порнографичным и шокирующим.

Related video

Новый сериал телеканала НВО, "Идол", который только готовится к показу, уже оказался в центре скандала. Главные роли в нем исполнили Лили-Роуз Депп и певец The Weeknd, настоящее имя которого Абель Тесфае, а созданием сериала занимается Сэм Левинсон, востребованный режиссер хитовой "Эйфории". Однако выяснилось, что изначально "Идола" собирались снимать по совсем другому сценарию, а то что получилось уже назвали "диким", "порно с пытками" и произведением, которое "сошло с рельсов". Об этом изданию Rolling Stone сообщили уже тринадцать источников.

По сюжету, Лили-Роуз Депп играет юную поп-звезду Джоселин, которая знакомится с Тедросом, владельцем ночного клуба, и, как оказывается позже, главой странной секты, напоминающей в чем-то церковь саентологии.

[ + – ] Последний тизер сериала НВО "Идол"

Также в сериале снимались Дженни из Blackpink, Трой Сиван, Элай Рот и многие другие. Производством сериала занялся востребованный режиссер Сэм Левинсон, так что сериал называли "более мрачной версией" его "Эйфории". Хотя "Идола" начали снимать еще в ноябре 2021 года, до сих пор неясно, когда он выйдет. В Сети есть только три тизера.

Теперь источники в производстве сообщают, что пока сериал даже полностью не смотнтирован, потому что производство страдало от задержек, пересъемок и переписываний.

Первые публичные намеки на неприятности появились в апреле прошлого года, когда режиссер Эми Сеймец, работавшая над сериалами "Подруги" и "Она умирает завтра", внезапно ушла, закончив "Идола" примерно на 80 процентов.

HBO отреагировал на эту новость, подтвердив, что "Идолу" предстоит основательная творческая перестройка и будут корректироваться актерский состав и съемочная группа. Тогда же сообщалось, что Тесфайе, который является одним из создателей, чувствовал, что шоу слишком сильно направлено на "женскую точку зрения".

Из интервью с 13 актерами и съемочной группой шоу Rolling Stone узнал, что резкая задержка была вызвана тем, что Левинсон занял пост режиссера и отказался от почти законченного проекта стоимостью 54-75 миллионов долларов, чтобы переписать и переснять все целиком.

HBO передал бразды правления Левинсону только для того, чтобы он, по словам многих источников, ослабил всеобъемлющее послание шоу, добавив тревожный сексуальный контент и наготу, чтобы соответствовать — и даже превзойти — его самое успешное шоу "Эйфория".

"Я подписался на мрачную сатиру на славу. Испытания, которым мы подвергаем наших звезд, силы, которые ставят людей в центр внимания, и то, как этим можно манипулировать. Но от сатиры это перешло в насмешку", — заявил один из источников.

Четыре источника говорят, что Левинсон в конечном итоге отказался от подхода Сейметц к этой истории, сделав ее не столько о беспокойной звездочке, ставшей жертвой хищника из индустрии и борющейся за возвращение своего собственного агентства, а больше о унизительной истории любви с оскорбительным посылом.

"Это стало похоже на фантазию об изнасиловании любого токсичного мужчины в этом сериале — а потом женщина возвращается за добавкой, потому что это делает ее музыку лучше", — объясняет инсайдер.

Левинсон и Тесфайе не ответили на просьбы о комментариях, однако после публикации статьи, The Weeknd опубликовал отрывок из The Idol, написав: "Rolling Stone, мы вас расстроили?".

Лили-Роуз Депп в свою очередь, назвала Левинсон "лучшим режиссером", с которым она когда-либо работала, сказав, что она никогда "не чувствовала большей поддержки или уважения в творческом пространстве", а также отметив, что ее "вклад и мнение" никогда не ценились больше.

HBO назвал "Идол" одной из "самых захватывающих и провокационных оригинальных программ сети" в заявлении для Rolling Stone, добавив, что "творческая команда стремится создать безопасную и взаимоуважительную рабочую среду". И отметив, что в прошлом году команда внесла творческие изменения, которые, по их мнению, отвечали интересам как производства, так и актеров и съемочной группы.

[ + – ] Тизер сериала НВО "Идол"

Сюжет "Идола" придумали The Weeknd, его партнер-продюсер Реза Фахим и Сэм Левинсон. Все трое считаются сценаристами, наряду с писателем Джо Эпштейном и Мэри Лоуз. Сеймец, чей инди-стиль психологического триллера казался подходящим для темных и зловещих тем шоу, была объявлена вторым режиссером.

Но Тесфае с прочими утверждают, что Сеймец с самого начала был настроен на провал. Когда она прибыла на съемочную площадку за семь недель до начала съемок шоу, ей дали наполовину готовые сценарии, первого шоураннера в лице Эпштейна, плотный график и почти невыполнимые ожидания от HBO, говорят эти источники.

"Эми старалась изо всех сил в безвыходной ситуации, но она собиралась проиграть, несмотря ни на что. Честно говоря, я думаю, что HBO вручил ей стопку дерьма", — заявил один из продюсеров, а сама режиссер отказалась от комментариев.

Два источника, знакомые с бюджетом шоу, говорят, что канал HBO хотел сэкономить. Так что шесть эпизодов обошлись в 54 миллиона. Для сравнения, третий сезон "Эйфории" обошелся в 110 миллионов.

Сроки также были сжатыми, утверждают источники производства. Съемки начались в конце 2021 года и прервались в апреле следующего года. Сеймец пришлось нелегко, потому что ее пригласили на роль в сериале DC "Сладкоежка" на Netflix. Ожидалось, что другой режиссер возьмет на себя финал, а Сеймец займется пост-продакшеном в Новой Зеландии. Тесфае также был ограничен во времени, потому готовился отправиться в мировое турне в начале июля.

А Сэм Левинсон занимался съемками второго сезона "Эйфории" и на съемочной площадке "Идола" появился только через несколько недель. И у него было совершенно другое видение сериала.

Многие из тех, кто работал над первым вариантом шоу, описывают его, как многослойное повествование, и именно это стало причиной, почему они согласились на съемки.

Но в итоге сценарий переписывали 20 раз. А многие решения принимались неожиданно. Например, в сериал вносили правки, а сцену еще не написали.

Но после ухода Сеймец, Тесфайе, который, был недоволен тем, что история слишком сфокусирована на персонаже Депп, заставил переписать сценарий опять. "Казалось, что Weeknd хотел создать шоу, посвященное ему — Сэм был согласен с этим", — объясняет другой источник.

В итоге после перерыва многих актеров убрали и добавили новых, вроде суперзвезды K-pop Дженни из Blackpink. Впрочем инсайдеры говорят, что у нее нет текста, а ее задача только в том, чтобы красиво выглядеть.

Также планировалось снять несколько сцен в стиле жесткого БДСМ, но от них отказались, потому что в них, как говорят источники, было слишком много шокирующего насилия.

[ + – ] Лили-Роуз Депп в сериале "Идол" Фото: Скриншот

Но до сих пор неясно, каким "Идол" получится в итоге. Потому что финал все еще не сняли, а многие сцена продолжают переснимать. Но инсайдеры уже заявили, что с Сэмом Левинсоном больше работать не будут. Потому что хаос, творившийся на съемочной площадке, был слишком утомительным. Некоторым удавалось поспать лишь два часа в день, а то и вовсе приходилось обходиться без сна.

"Я никогда больше не буду работать на Левинсона. И не думаю, что буду смотреть "Эйфорию", после того, как поработал на него и узнал, как он относится к своей команде", — резюмировал один из источников.

Напомним, ранее Бритни Спирс говорила, что присоединится к съемкам сериала "Идол", но неясно, произошло ли это на самом деле.