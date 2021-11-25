Бритни Спирс снимется в сериале про религиозный культ

Певица, недавно освободившаяся от опеки своей семьи, возвращается к нормальной жизни и собирается поучаствовать в телевизионном проекте

39-летняя певица Бритни Спирс наконец стала самостоятельным человеком и сама может решать, что делать со своей жизнью. Суд освободил ее от опеки отца, который контролировал ее финансы и не выпускал из дома. Так что недавно она сообщила, что собирается сняться в сериале и "швырнуть это в лицо" своему семейству. Об этом пишет Yahoo.

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Опека над певицей длилась 14 лет, так что теперь она наверстывает упущенное: купила себе первый в жизни планшет, села за руль авто и готовится к свадьбе с бойфрендом Сэмом Асгари.

А также присоединилась к команде сериала "Идол". Картина расскажет о молодой поп-звезде, которая влюбляется в лидера культа. Пока известно, что съемками займется телеканал НВО.

Бритни уже рассказала, что в проекте будет "много хитов и отличная картинка".

Интересно, но ранее другой певец, The Weeknd сообщил, что присоединился к проекту. Сценарий напишет Сэм Левинсон, который является автором сценария к нашумевшему сериалу "Эйфория". Также ходят слухи, что еще одним членом команды станет австралийский певец Трой Сиван.

Примечательно, но сообщение о съемках певица проиллюстрировала снимком кота Степана из Харькова. "Если я время от времени замолкаю, вы сможете поймать меня где-нибудь с этим котом!", – подписала фото Бритни.

[ + – ] Трейлер фильма "Перекрестки"

Ранее Бритни уже снималась в кино, но не слишком успешно. Так, в мелодраме "Перекрестки" она исполнила роль девушки Люси, которая отправляется на поиски своей матери. Но кинокритики остались недовольны тем, как певица справилась с ролью.