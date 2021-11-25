Брітні Спірс зніметься в серіалі про релігійний культ

Співачка, яка нещодавно звільнилася від опіки своєї сім'ї, повертається до нормального життя і збирається взяти участь у телевізійному проєкті

39-річна співачка Брітні Спірс нарешті стала самостійною людиною і сама може вирішувати, що робити зі своїм життям. Суд звільнив її від опіки батька, який контролював її фінанси та не випускав з дому. Тож нещодавно вона повідомила, що збирається знятися в серіалі і "шпурнути це в обличчя" своєму сімейству. Про це пише Yahoo.

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Опіка над співачкою тривала 14 років, тож тепер вона надолужує втрачене: придбала собі перший у житті планшет, сіла за кермо авто і готується до весілля з бойфрендом Семом Асгарі.

А також приєдналася до команди серіалу "Ідол". Картина розповість про молоду поп-зірку, яка закохується у лідера культу. Поки що відомо, що зйомками займеться телеканал НВО.

Брітні вже розповіла, що в проєкті буде "багато хітів та чудова картинка".

Цікаво, але раніше інший співак The Weeknd повідомив, що приєднався до проєкту. Сценарій напише Сем Левінсон, який є автором сценарію до гучного серіалу "Ейфорія". Також ходять чутки, що ще одним членом команди стане австралійський співак Трой Сіван.

Цікаво, але повідомлення про зйомки співачка проілюструвала знімком кота Степана з Харкова. "Якщо я час від часу замовкаю, ви зможете зловити мене десь із цим котом!", — підписала фото Брітні.

[ + – ] Трейлер фільму "Перехрестя"

Раніше Брітні вже знімалася в кіно, але не надто успішно. Так, у мелодрамі "Перехрестя" вона виконала роль дівчини Люсі, яка вирушає на пошуки своєї матері. Але кінокритики залишилися незадоволені тим, як співачка впоралася з роллю.