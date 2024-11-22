Эффект "Белого лотоса": из-за популярного сериала райский остров потонул в мусоре

Туристы, которые ранее осадили Сицилию, теперь устремились на остров Самуи в Таиланде. Именно там снимали третий сезон хитового сериала.

На популярном туристическом острове Самуи в Таиланде обострились проблемы из-за роста числа туристов из-за популярного телесериала "Белый лотос". Райский остров уже давно страдает из-за наплыва туристов, но ситуация усугубляется сериалом HBO "Белый лотос", третий сезон которого снимали на его пляжах. Об этом пишет Mirror.

Что известно о третьем сезоне сериала "Белый лотос"

Небольшой остров площадью 95 квадратных миль, расположенный в Сиамском заливе, на протяжении многих лет привлекал тысячи посетителей своими роскошными курортами и виллами. Уровень туризма до пандемии уже восстановился: в 2023 году на остров отправились 3,4 миллиона туристов. Ожидается, что к 2024 году это число снова вырастет на 10–20 процентов.

Однако с приближением нового сезона "Белого лотоса" многие начали задаваться вопросом, насколько эти цифры увеличатся в ближайшие несколько лет. По данным Fodor's Travel, эксперты обеспокоены тем, что возросший трафик ухудшит уже существующие проблемы на острове, включая 200 000 тонн отходов, находящихся на свалке.

"Сейчас мы все еще сталкиваемся с проблемой утилизации отходов — от общества, от отелей, от туристов. На Самуи ежедневно появляется 180–200 тонн отходов. Но мы все еще не можем найти хорошее решение", — сказал Fodor's доктор Виджарн Симачая, президент Института окружающей среды Таиланда.

Хотя на острове есть мусоросжигательный завод, он не может справиться с количеством отходов. Не помог и вывоз мусора на материк. Также есть проблема со сточными водами. Станция по очистке до сих пор не открыта и Самуи просто сбрасывает грязную воду в океан. Также Самуи страдает от самостроев, которые увеличивают риск оползней.

Все эти проблемы существовали еще до того, как НВО решил снимать на Самуи третий сезон сериала "Белый лотос", теперь все станет только хуже.

Кадр из третьего сезона сериала "Белый лотос" Фото: HBO

Съемки второго сезона "Белого лотоса" на Сицилии вызвали рост интереса к этому месту на 50 процентов. Если то же самое произойдет с Самуи, остров превратится в помойку.

Напомним, места, где снимали популярные сериалы и фильмы часто становятся местом паломничества туристов. Если они открыты для публики – это не проблема. Но зачастую это вызывает хаос. Так, владельцы английского имения Дрейтон-хаус, где снимали нашумевший фильм "Солтберн", столкнулись с тем, что к ним домой пытаются прорваться сотни фанатов.