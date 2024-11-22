Ефект "Білого лотоса": через популярний серіал райський острів потонув у смітті

Туристи, які раніше взяли в облогу Сицилію, тепер кинулися на острів Самуї в Таїланді. Саме там знімали третій сезон хітового серіалу.

На популярному туристичному острові Самуї в Таїланді загострилися проблеми через зростання кількості туристів через популярний телесеріал "Білий лотос". Райський острів уже давно страждає через наплив туристів, але ситуація ускладнюється серіалом HBO "Білий лотос", третій сезон якого знімали на його пляжах. Про це пише Mirror.

Що відомо про третій сезон серіалу "Білий лотос"

Невеликий острів площею 95 квадратних миль, розташований у Сіамській затоці, протягом багатьох років приваблював тисячі відвідувачів своїми розкішними курортами та віллами. Рівень туризму до пандемії вже відновився: 2023 року на острів вирушили 3,4 мільйона туристів. Очікується, що до 2024 року ця кількість знову зросте на 10-20 відсотків.

Однак із наближенням нового сезону "Білого лотоса" багато хто почав задаватися питанням, наскільки ці цифри збільшаться в найближчі кілька років. За даними Fodor's Travel, експерти занепокоєні тим, що збільшений трафік погіршить уже наявні проблеми на острові, включно з 200 000 тонн відходів, які перебувають на сміттєзвалищі.

"Зараз ми все ще стикаємося з проблемою утилізації відходів — від суспільства, від готелів, від туристів. На Самуї щодня з'являється 180-200 тонн відходів. Але ми все ще не можемо знайти гарне рішення", — сказав Fodor's доктор Віджарн Сімачая, президент Інституту навколишнього середовища Таїланду.

Хоча на острові є сміттєспалювальний завод, він не може впоратися з кількістю відходів. Не допомогло і вивезення сміття на материк. Також є проблема зі стічними водами. Станція з очищення досі не відкрита і Самуї просто скидає брудну воду в океан. Також Самуї страждає від самобудів, які збільшують ризик зсувів.

Усі ці проблеми існували ще до того, як НВО вирішив знімати на Самуї третій сезон серіалу "Білий лотос", тепер усе стане тільки гірше.

Кадр із третього сезону серіалу "Білий лотос" Фото: HBO

Зйомки другого сезону "Білого лотоса" на Сицилії викликали зростання інтересу до цього місця на 50 відсотків. Якщо те саме станеться із Самуї, острів перетвориться на смітник.

Нагадаємо, місця, де знімали популярні серіали та фільми часто стають місцем паломництва туристів. Якщо вони відкриті для публіки — це не проблема. Але найчастіше це спричиняє хаос. Так, власники англійського маєтку Дрейтон-хаус, де знімали гучний фільм "Солтберн", зіткнулися з тим, що до них додому намагаються прорватися сотні фанатів.