Новий скандал. Серіал "Ідол" з Лілі-Роуз Депп та The Weeknd назвали "порно з тортурами"

Новий драматичний серіал HBO від творця "Ейфорії" Сема Левінсона "Ідол" опинився у центрі скандалу. Його назвали порнографічним та шокуючим.

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Новий серіал телеканалу НВО, "Ідол", який лише готується до показу, вже опинився у центрі скандалу. Головні ролі у ньому виконали Лілі-Роуз Депп та співак The Weeknd, справжнє ім'я якого Ейбел Тесфає, а створенням серіалу займається Сем Левінсон, затребуваний режисер хітової "Ейфорії". Проте з'ясувалося, що спочатку "Ідола" збиралися знімати за зовсім іншим сценарієм, а те, що вийшло, вже назвали "диким", "порно з тортурами" і твором, який "зійшов з рейок". Про це Rolling Stone повідомили вже тринадцять джерел.

За сюжетом, Лілі-Роуз Депп грає юну поп-зірку Джоселін, яка знайомиться з Тедросом, власником нічного клубу, і, як виявляється пізніше, головою дивної секти, яка нагадує у чомусь церкву саєнтології.

[ + – ] Останній тизер серіалу НВО "Ідол"

Також у серіалі знімалися Дженні з Blackpink, Трой Сіван, Елай Рот та багато інших. Виробництвом серіалу зайнявся затребуваний режисер Сем Левінсон, так що серіал називали "похмурішою версією" його "Ейфорії". Хоча "Ідола" почали знімати ще у листопаді 2021 року, досі неясно, коли він вийде. У Мережі є лише три тизери.

Тепер джерела у виробництві повідомляють, що поки що серіал навіть повністю не змонтований, бо виробництво страждало від затримок, перезйомок та переписувань.

Перші публічні натяки на неприємності з'явилися у квітні минулого року, коли режисер Емі Сеймець, яка працювала над серіалами "Подруги" та "Вона вмирає завтра", раптово пішла, закінчивши "Ідола" приблизно на 80 відсотків.

HBO відреагував на цю новину, підтвердивши, що "Ідол" має ґрунтовну творчу перебудову і коригуватиметься акторський склад і знімальна група. Тоді ж повідомлялося, що Тесфає, який є одним із творців, відчував, що шоу надто сильно спрямоване на "жіночу точку зору".

З інтерв'ю з 13 акторами та знімальною групою шоу Rolling Stone дізнався, що різка затримка була викликана тим, що Левінсон зайняв посаду режисера і відмовився від майже закінченого проєкту вартістю 54-75 мільйонів доларів, щоб переписати і перезняти все.

HBO передав кермо влади Левінсону тільки для того, щоб він, за словами багатьох джерел, послабив всеосяжне послання шоу, додавши тривожний сексуальний контент і наготу, щоб відповідати — і навіть перевершити — його найуспішніше шоу "Ейфорія".

"Я підписався на похмуру сатиру та славу. Випробування, якими ми піддаємо наших зірок, сили, які ставлять людей у центр уваги, і те, як цим можна маніпулювати. Але від сатири це перейшло в глузування", — заявило одне з джерел.

Чотири джерела говорять, що Левінсон зрештою відмовився від підходу Сейметц до цієї історії, зробивши її не стільки про неспокійну зірку, яка стала жертвою хижака з індустрії і бореться за повернення свого власного агентства, а більше про принизливу історію кохання з образливим посилом.

"Це стало схожим на фантазію про згвалтування будь-якого токсичного чоловіка в цьому серіалі — а потім жінка повертається за добавкою, тому що це робить її музику кращою", — пояснює інсайдер.

Левінсон і Тесфає не відповіли на прохання про коментарі, проте після публікації статті The Weeknd опублікував уривок з The Idol, написавши: "Rolling Stone, ми вас засмутили?".

Лілі-Роуз Депп зі свого боку, назвала Левінсон "найкращим режисером", з яким вона коли-небудь працювала, сказавши, що вона ніколи "не відчувала більшої підтримки чи поваги у творчому просторі", а також зазначивши, що її "внесок та думка ніколи не цінувалися більше.

HBO назвав "Ідол" однією з "найзахопливіших і провокаційних оригінальних програм мережі" у заяві для Rolling Stone, додавши, що "творча команда прагне створити безпечне та взаємоповажне робоче середовище". І зазначивши, що торік команда внесла творчі зміни, які, на їхню думку, відповідали інтересам як виробництва, так і акторів та знімальної групи.

[ + – ] Тизер серіалу НВО "Ідол"

Сюжет "Ідола" придумали The Weeknd, його партнер-продюсер Реза Фахім та Сем Левінсон. Усі троє вважаються сценаристами, поряд із письменником Джо Епштейном та Мері Лоуз. Сеймець, чий інді-стиль психологічного трилера видавався придатним для темних і зловісних тем шоу, була оголошена другою режисеркою.

Але Тесфаї з іншими стверджують, що Сеймець від початку був налаштований на провал. Коли вона прибула на знімальний майданчик за сім тижнів до початку зйомок шоу, їй дали наполовину готові сценарії, першого шоураннера в особі Епштейна, щільний графік та майже нездійсненні очікування від HBO, кажуть ці джерела.

"Емі намагалася щосили в безвихідній ситуації, але вона збиралася програти, незважаючи ні на що. Чесно кажучи, я думаю, що HBO вручив їй стопку лайна", — заявив один із продюсерів, а сама режисерка відмовилася від коментарів.

Два джерела, знайомі з бюджетом шоу, кажуть, що канал HBO хотів заощадити. Тож шість епізодів коштували 54 мільйони. Для порівняння, третій сезон "Ейфорії" коштував 110 мільйонів.

Терміни також були стислими, стверджують джерела виробництва. Зйомки розпочалися наприкінці 2021 року та перервалися у квітні наступного року. Сеймець довелося нелегко, бо її запросили на роль у серіалі DC "Ласун" на Netflix. Очікувалося, що інший режисер візьме на себе фінал, а Сеймець займеться постпродакшеном у Новій Зеландії. Тесфаї також був обмежений у часі, тому готувався вирушити у світове турне на початку липня.

А Сем Левінсон займався зйомками другого сезону "Ейфорії" і на знімальному майданчику "Ідола" з'явився лише за кілька тижнів. І він мав зовсім інше бачення серіалу.

Багато хто з тих, хто працював над першим варіантом шоу, описує його як багатошарову розповідь, і саме це стало причиною, чому вони погодилися на зйомки.

Але зрештою сценарій переписували 20 разів. А багато рішень ухвалювалися несподівано. Наприклад, до серіалу вносили виправлення, а сцену ще не написали.

Але після відходу Сеймець, Тесфає, який був незадоволений тим, що історія надто сфокусована на персонажі Депп, змусив переписати сценарій знову. "Здавалося, що Weeknd хотів створити шоу, присвячене йому — Сем був згоден із цим", — пояснює інше джерело.

У результаті після перерви багатьох акторів прибрали і додали нових, як суперзірка K-pop Дженні з Blackpink. Втім інсайдери кажуть, що вона не має тексту, а її завдання лише в тому, щоб гарно виглядати.

Також планувалося зняти кілька сцен у стилі жорсткого БДСМ, але від них відмовилися, бо в них, як кажуть джерела, було надто багато шокуючого насильства.

[ + – ] Лілі-Роуз Депп у серіалі "Ідол" Фото: Скриншот

Але досі неясно, яким "Ідол" вийде. Тому що фінал все ще не зняли, а багато сцен продовжують перезнімати. Але інсайдери вже заявили, що із Семом Левінсоном більше не працюватимуть. Тому що хаос, що діявся на знімальному майданчику, надто виснажував. Декому вдавалося поспати лише дві години на день, а то й зовсім доводилося обходитися без сну.

"Я ніколи більше не працюватиму на Левінсона. І не думаю, що дивитимуся "Ейфорію", після того, як попрацював на нього і дізнався, як він ставиться до своєї команди", — резюмувало одне з джерел.

Нагадаємо, раніше Брітні Спірс говорила, що приєднається до зйомок серіалу "Ідол", але незрозуміло, чи це сталося насправді.