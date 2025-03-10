Фанати Гаррі Поттера обурилися вибором актора на роль Северуса Снейпа (фото, відео)

Після оголошення результату кастингу багато фанатів саги про хлопчика-чарівника обурилися тим, що незважаючи на наявність чіткого опису персонажа творці майбутнього серіалу вирішили взяти на роль актора, зовнішність якого кардинально відрізняється від оригіналу.

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34-річний британський актор Паапа Ессієду зіграє Северуса Снейпа (Снегга), викладача зіллєваріння з Гоґвортса, у майбутньому серіалі HBO про Гаррі Поттера, і цей вибір уже розділив потенційних глядачів, пише Forbes.

Головною темою обговорення в коментарях до новини стала раса актора, оскільки він темношкірий, молодший і "занадто гарний". Цей момент потенційно провокує розбіжності не тільки з оригінальним описом персонажа в книзі Джоан Роулінг, а й деякими сюжетними моментами.

Паапа Ессієду Фото: Getty

"Весь сенс цього перезапуску серіалу мав бути в тому, щоб зробити його більш точним по відношенню до книг і розповісти більше історій з книг, ніж у фільмах. Своїми рішеннями щодо кастингу HBO ясно дали зрозуміти, що їх узагалі не хвилює точність книг. Як затятий шанувальник книг, ще до того, як були зняті фільми, я дивитися не буду. Можливість була, і вони вже втрачають її ще до виходу в ефір...", "У мене немає претензій, але вони вибрали персонажа, який був так докладно описаний у книгах, є багато інших персонажів, яких він міг би зіграти, але для мене Снейп — це культова роль із культовим образом. Я дуже сподіваюся, що вони не зіпсують це!", "Якщо ви хочете різноманітності, знімайте оригінальні серіали або фільми з різноманітністю. Не робіть усе, що хочете, з живими адаптаціями, бо це тільки приверне ненависть тих, хто справді цінував образ, який книжки намагалися створити, поки ви їх читаєте", — пишуть у коментарях.

Згідно з описом Роулінг, Северус Снейп був худою людиною з блідою шкірою, гачкуватим носом і сальним, до плечей, волоссям. У франшизі його грав Алан Рікман, який помер 2016 року.

Оригінальний Северус Снейп

Не менше запитань викликає і кастинг на роль Герміони. Не виключено, що вона в серіалі може бути чорною, оскільки ще 10 років тому Роулінг давала зрозуміти, що вона — за расове розмаїття.

"Канон: карі очі, кучеряве волосся і дуже розумна. Біла шкіра ніколи не була вказана. Роулінг любить чорну Герміону", — написала вона в соцмережі.

У п'єсі "Гаррі Поттер і Прокляте Дитя" чорношкіра акторка Нома Думезвені зіграла головну жіночу роль і зазнала не тільки похвали, а й розгромної критики.

Нома Думезвені — актриса, яка зіграла Герміону Гренджер у театральній постановці

На думку деяких критиків, ставка в прийдешньому серіалі на акторів, які від самого початку не відповідають зовнішності персонажів із творів англійської письменниці, може завдати шкоди проєкту, а також викликати подвійне прочитання деяких ролей. Наприклад, над Герміоною неодноразово знущається арійський чарівник Драко Малфой, називаючи її "бруднокровкою", що, по суті, є расовою образою для відьми, яка походить із немагічної сім'ї, але навіть склад цього слова тепер нестиме чіткий, інший расовий компонент. Потім є ціла сюжетна лінія, де Герміона зазнає газлайтингу, коли вона намагається визволити поневолених домовиків-ельфів, що знову трансформується у щось із зовсім іншими наслідками з цим кастингом.

Раніше Фокус писав, хто зіграє Дамблдора в серіалі про Гаррі Поттера.