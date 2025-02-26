Остання глава життя: названо актора, який зіграє Дамблдора в серіалі про Гаррі Поттера

За словами актора, погодитися на цю роль для нього було непростим рішенням.

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79-річний американський актор, письменник і музикант Джон Літгоу зіграє професора Дамблдора в серіалі HBO "Гаррі Поттер" За словами шестиразового володаря "Еммі" і дворазового переможця премії "Золотий глобус", погодитися на цю роль було для нього непростим рішенням, пише Variety. Він стане наступним після Річарда Гарріса і Майкла Гембона, які грали культового директора Гоґвортса в знаменитій франшизі фільмів про хлопчика-чарівника.

"Ну, для мене це стало повною несподіванкою. Мені щойно зателефонували на кінофестивалі Sundance, і це було нелегке рішення, бо, боюся, воно визначить мене в останньому розділі мого життя. Але я дуже схвильований. Деякі чудові люди знову звертають свою увагу на "Гаррі Поттера". Ось чому це було таке важке рішення. Мені буде близько 87 років на вечірці з нагоди закінчення зйомок, але я сказав "так"", – зізнався актор.

План серіалу "Гаррі Поттер" HBO полягає в тому, щоб зробити кожну книгу в серії Дж. К. Роулінг окремим сезоном телебачення, що означає, що шоу планується показувати протягом семи сезонів. Це як мінімум сім років життя Літгоу, якщо не більше, оскільки Дамблдор з'являється в кожній частині.

Поряд з Літгоу до акторського складу "Гаррі Поттера" HBO може увійти Паапа Ессієду, який, як повідомляють, є головним претендентом на роль професора зіллєваріння Северуса Снейпа. Гаррі, Герміона і Рон – тріо головних героїв – найімовірніше, гратимуть новачки. Warner Bros. вже оголосили відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років восени 2024 року.

HBO описала свій серіал "Гаррі Поттер" як "достовірну адаптацію", що "включатиме новий акторський склад, очолюваний новим поколінням фандому, сповнене фантастичних деталей та улюблених персонажів, яких прихильники "Гаррі Поттера" обожнюють уже понад 20 років.

Майкл Гембон у ролі Дамблдора Фото: Скриншот

Джон Літгоу відомий своїми ролями в таких картинах, як "Цвинтар домашніх тварин", "Дон Кіхот", "Друга Світова війна: Коли гарчали леви", "Велика змова" і безлічі інших. Серед його останніх фільмів – "Вбивці квіткового місяця" і "Конклав".

Майкл Гембон, який грав Дамблдора у франшизі, помер у вересні 2023 року у віці 82 років.

Раніше Фокус писав, що Деніел Редкліфф став багатшим за інших дітей-акторів, знімаючись у фільмах про Гаррі Поттера.