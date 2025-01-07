Деніел Редкліфф став багатшим за інших дітей-акторів, знімаючись у фільмах про Гаррі Поттера

Чимало, але менше 100 мільйонів фунтів, заробили Емма Вотсон і Руперт Грінт, але Еванна Лінч, яка грала Луну Лавгуд, закінчила Поттеріану зі скромними 3 мільйонами фунтів стерлінгів.

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Минуло 14 років відтоді, як Деніел Редкліфф зіграв Гаррі Поттера. Проте 35-річний актор все ще отримує прибуток від ролі, яка зробила його зіркою, і заробив майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів на бізнесі, який він використовує для розподілу своїх екранних доходів. Однак не всім так пощастило, як хлопчику-чарівникові. Про це пише Daily Mail.

Редкліфф, який розуміється на інвестиціях, заробив 75 мільйонів фунтів стерлінгів на момент закінчення зйомок останнього з восьми фільмів про Гаррі Поттера 2011 року, але відтоді ця сума збільшилася більш ніж на 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

Незважаючи на низку ролей у театрі та на екрані (торік він навіть отримав премію "Тоні" за роль у бродвейському мюзиклі "Весело ми котимося"), ніщо не зрівняється з його найвідомішою роллю хлопчика-чарівника.

Однак останніми роками розбіжності між Редкліффом і жінкою, яка подарувала йому великий успіх, письменницею Дж. К. Роулінг, стали проявлятися вельми публічно.

Тоді як 59-річна Роулінг вважає, що права жінок підривають активісти-трансгендери, багато молодих акторів, які зіграли у фільмах про Гаррі Поттера, включно з Редкліффом і Еммою Вотсон, яка зіграла Герміону, або критикували її коментарі, або дистанціювалися від них. Минулого року Редкліфф зізнався, що вони з Роулінг не розмовляли чотири роки, незважаючи на те, що саме книги Джоан Роулінг зробили його багатим і знаменитим. Хто ще заробив на фільмах про Гаррі Поттера і хто заробив найбільше.

Деніел Редкліфф — 96,3 мільйона фунтів стерлінгів

Редкліфф зіграв однойменну роль хлопчика-чарівника у всіх восьми фільмах, отримавши 1 мільйон фунтів стерлінгів за перший — коли йому було лише 12 років — і загалом 37,5 мільйонів фунтів стерлінгів за останні два.

Кадр із фільму Фото: Warner Bros.

На сьогодні його статки становлять майже 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Що забезпечує йому 29-те місце у списку "40 under 40 Rich List" газети Sunday Times.

Хоча Редкліфф продовжив зніматися і в інших фільмах, включно з роллю Артура Кіппса в екранізації роману "Жінка в чорному" 2012 року, жодна з його робіт не була такою успішною, як зйомки в Гаррі Поттері.

Деніел Редкліфф і Ерін Дарк Фото: Getty Images

Актор, який виріс у Фулхемі, Західний Лондон, єдина дитина Марсії Грешем, агента з кастингу родом з Південної Африки, і Алана Редкліффа, літературного агента з Північної Ірландії, тримає значну частину своїх статків у компанії Gilmore Jacobs Limited, створеній його батьками 2000 року для управління його фінансами, яка інвестує в нерухомість і театральні компанії.

Емма Вотсон — 67 мільйонів фунтів стерлінгів

Посідаючи 39-те місце в списку "40 молодших за 40" за версією Sunday Times, 34-річна Вотсон заробила статки в розмірі близько 67 мільйонів фунтів стерлінгів відтоді, як її затвердили на роль Герміони Грейнджер.

Емма Вотсон Фото: Getty Images

Тим часом косметичні та модні бренди шикуються в чергу, щоб найняти її для представлення своїх брендів. Крім критики Роулінг, Вотсон попросила, щоб її називали "самопартнеркою", а не самотньою, придумавши новий термін.

Дочка юристів, Вотсон навчалася в Dragon School в Оксфорді за 27 000 фунтів на рік. Вона продемонструвала значну ділову хватку у своїй інвестиційній компанії Hestia Hebe, заробивши статок у 23,2 мільйона фунтів, і запустила Renais, завод з виробництва джина в Дорсеті.

Руперт Грінт — 40 мільйонів фунтів стерлінгів

36-річний Грінт заробив 21 мільйон фунтів стерлінгів, зігравши найкращого друга Гаррі Рона Візлі, і відтоді подвоїв свої статки до 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

Руперт Грінт Фото: trump1

Говорячи про свій дохід від виконання ролі Рона, Грінт одного разу сказав: "Те, що ми отримали, було просто смішно".

Грінт і його дружина акторка Джорджія Грум, з якою він перебуває у шлюбі вже 13 років, є співвласниками Clay 10, яка управляє інвестиціями, а також доходами від телебачення і кіно, і Eevil Plan Properties, яка управляє його житловою імперією вартістю 24 мільйони фунтів стерлінгів разом зі своїм батьком Найджелом.

Том Фелтон — 16 мільйонів фунтів стерлінгів

Свою кар'єру Том Фелтон почав ще в шість років. Але зіркою став після ролі Драко Малфоя. Він заробив 14 мільйонів фунтів стерлінгів, але зізнався, що в перші дні своєї слави розтратив свої статки на легковажні покупки, включно з дорогими автомобілями і щедрими подарунками для своєї сім'ї.

Кадр із фільму Фото: Скриншот

"Я працював вісім років, і все, що я повинен був пред'явити, — це цей жахливий борг. У якийсь момент до нас у двері постукав судовий пристав", — сказав він.

Пізніше того ж року його книга "За чарівною паличкою: магія і хаос дорослішання чарівника" стала бестселером номер один за версією New York Times.

Роберт Паттінсон — 80 мільйонів фунтів стерлінгів

Голлівудський красень Паттінсон, який у 17 років домігся великого успіху, зігравши Седріка Діггорі в "Гаррі Поттері і Кубку вогню", четвертому фільмі серії, зізнався журналу GQ: "Я провів багато часу, живучи на гроші від "Гаррі Поттера".

Роберт Паттінсон Фото: instagram: yahoosg

Хоча його персонаж зрештою був убитий, він у підсумку став найуспішнішим з молодих зірок Гаррі Поттера. Адже він з'явився в ще одній культовій сазі: "Сутінки" за романами Стефані Маєр.

І Паттінсон набув статусу мегазірки 2022 року, зігравши Бетмена в суперхіті, продовження якого має вийти 2027 року.

У Паттінсона і його нареченої, акторки С'юкі Вотерхаус, які мають будинки в західному Лондоні та Лос-Анджелесі, у березні минулого року народилася перша дитина.

Роберт Паттінсон і С'юкі Вотергаус Фото: Getty Images

Паттінсон зазначив, що його блискучий успіх зумовлений роллю у фільмі про Поттера, і сказав ведучому подкасту: "Я б не став актором, якби не це".

Метью Льюїс — 8 мільйонів фунтів стерлінгів

Меттью Льюїс зіграв Невілла Лонгботтома у фільмах про Гаррі Поттера. І з того часу періодично з'являється в серіалах і фільмах. А ще він познайомився зі своєю дружиною Анджелою Джонс на щорічному заході Celebration of Harry Potter в Universal Studios в Орландо, де Анджела була менеджером VIP-заходів.

Найменше заробили Кеті Люнг, яка дебютувала у фільмах про Гаррі Поттера в ролі Чдоу Чанг — 4 мільйони фунтів. І Еванна Лінч, яка зіграла Полумну Лавгуд: вона заробила лише 3 мільйони фунтів стерлінгів.

Меттью Льюїс, Еванна Лінч і Том Фелтон Фото: Getty Images

Нагадаємо, Еванна Лінч, а також Джеймс і Олівер Фелпс, які зіграли близнюків Візлі у фільмах про Гаррі Поттера, повернулися на екрани в кулінарному шоу "Гаррі Поттер: Чарівники випічки".