Дэниел Рэдклифф стал богаче других детей-актеров, снимаясь в фильмах о Гарри Поттере

Немало, но меньше 100 миллионов фунтов, заработали Эмма Уотсон и Руперт Гринт, но Эванна Линч, которая играла Луну Лавгуд, закончила Поттериану со скромными 3 миллионами фунтов стерлингов.

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Прошло 14 лет с тех пор, как Дэниел Рэдклифф сыграл Гарри Поттера. Тем не менее, 35-летний актер все еще получает прибыль от роли, которая сделала его звездой, и заработал почти 100 миллионов фунтов стерлингов на бизнесе, который он использует для распределения своих экранных доходов. Однако не всем так повезло, как мальчику-волшебнику. Об этом пишет Daily Mail.

Рэдклифф, разбирающийся в инвестициях, заработал 75 миллионов фунтов стерлингов к моменту окончания съемок последнего из восьми фильмов о Гарри Поттере в 2011 году, но с тех пор эта сумма увеличилась более чем на 20 миллионов фунтов стерлингов.

Несмотря на ряд ролей в театре и на экране (в прошлом году он даже получил премию "Тони" за роль в бродвейском мюзикле "Весело мы катимся"), ничто не сравнится с его самой известной ролью мальчика-волшебника.

Однако в последние годы разногласия между Рэдклиффом и женщиной, которая подарила ему большой успех, писательницей Дж. К. Роулинг , стали проявляться весьма публично.

В то время как 59-летняя Роулинг считает, что права женщин подрываются активистами -трансгендерами , многие молодые актеры, сыгравшие в фильмах о Гарри Поттере, включая Рэдклиффа и Эмму Уотсон , сыгравшую Гермиону, либо критиковали ее комментарии, либо дистанцировались от них. В прошлом году Рэдклифф признался, что они с Роулинг не разговаривали четыре года, не смотря на то, что именно книги Джоан Роулинг сделали его богатым и знаменитым. Кто еще заработал на фильмах о Гарри Поттере и кто заработал больше всех.

Дэниел Рэдклифф — 96,3 миллиона фунтов стерлингов

Рэдклифф сыграл одноименную роль мальчика-волшебника во всех восьми фильмах, получив 1 миллион фунтов стерлингов за первый — когда ему было всего 12 лет — и в общей сложности 37,5 миллионов фунтов стерлингов за последние два.

Кадр из фильма Фото: Warner Bros.

На сегодняшний день его состояние составляет почти 100 миллионов фунтов стерлингов. Что обеспечивает ему 29-е место в списке "40 under 40 Rich List" газеты Sunday Times.

Хотя Рэдклифф продолжил сниматься и в других фильмах, включая роль Артура Киппса в экранизации романа "Женщина в черном" 2012 года, ни одна из его работ не была настолько успешной, как съемки в Гарри Поттере.

Дэниел Рэдклифф и Эрин Дарк Фото: Getty Images

Актер, выросший в Фулхэме, Западный Лондон, единственный ребенок Марсии Грешэм, агента по кастингу родом из Южной Африки, и Алана Рэдклиффа, литературного агента из Северной Ирландии, держит значительную часть своего состояния в компании Gilmore Jacobs Limited, созданной его родителями в 2000 году для управления его финансами, которая инвестирует в недвижимость и театральные компании.

Эмма Уотсон — 67 миллионов фунтов стерлингов

Занимая 39-е место в списке "40 моложе 40" по версии Sunday Times, 34-летняя Уотсон заработала состояние в размере около 67 миллионов фунтов стерлингов с тех пор, как ее утвердили на роль Гермионы Грейнджер.

Эмма Уотсон Фото: Getty Images

Тем временем косметические и модные бренды выстраиваются в очередь, чтобы нанять ее для представления своих брендов. Помимо критики Роулинг, Уотсон попросила, чтобы ее называли "самопартнершей", а не одинокой, придумав новый термин.

Дочь юристов, Уотсон училась в Dragon School в Оксфорде за 27 000 фунтов в год. Она продемонстрировала значительную деловую хватку в своей инвестиционной компании Hestia Hebe, заработав состояние в 23,2 миллиона фунтов, и запустила Renais, завод по производству джина в Дорсете.

Руперт Гринт — 40 миллионов фунтов стерлингов

36-летний Гринт заработал 21 миллион фунтов стерлингов, сыграв лучшего друга Гарри Рона Уизли, и с тех пор удвоил свое состояние до 40 миллионов фунтов стерлингов.

Руперт Гринт Фото: Time

Говоря о своем доходе от исполнения роли Рона, Гринт однажды сказал: "То, что мы получили, было просто смешно".

Гринт и его жена актриса Джорджия Грум, с которой он состоит в браке уже 13 лет, являются совладельцами Clay 10, которая управляет инвестициями, а также доходами от телевидения и кино, и Eevil Plan Properties, которая управляет его жилищной империей стоимостью 24 миллиона фунтов стерлингов вместе со своим отцом Найджелом.

Том Фелтон — 16 миллионов фунтов стерлингов

Свою карьеру Том Фелтон начал еще в шесть лет. Но звездой стал после роли Драко Малфоя. Он заработал 14 миллионов фунтов стерлингов, но признался, что в первые дни своей славы растратил свое состояние на легкомысленные покупки, включая дорогие автомобили и щедрые подарки для своей семьи.

Кадр из фильма Фото: Скриншот

"Я работал восемь лет, и все, что я должен был предъявить, — это этот ужасный долг. В какой-то момент к нам в дверь постучался судебный пристав", — сказал он.

Позднее в том же году его книга "За волшебной палочкой: магия и хаос взросления волшебника" стала бестселлером номер один по версии New York Times.

Роберт Паттинсон — 80 миллионов фунтов стерлингов

Голливудский красавчик Паттинсон, который в 17 лет добился большого успеха, сыграв Седрика Диггори в "Гарри Поттере и Кубке огня", четвертом фильме серии, признался журналу GQ: "Я провел много времени, живя на деньги от "Гарри Поттера".

Роберт Паттинсон Фото: instagram: yahoosg

Хотя его персонаж в итоге был убит, он в итоге, стал самым успешным из молодых звезд Гарри Поттера. Так как он появился в еще одной культовой саге: "Сумерки" по романам Стефани Майер.

И Паттинсон обрел статус мегазвезды в 2022 году, сыграв Бэтмена в суперхите, продолжение которого должно выйти в 2027 году.

У Паттинсона и его невесты, актрисы Сьюки Уотерхаус, у которых есть дома в западном Лондоне и Лос-Анджелесе, в марте прошлого года родился первый ребенок.

Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус Фото: Getty Images

Паттинсон отметил, что его блестящий успех обусловлен ролью в фильме о Поттере, и сказал ведущему подкаста: "Я бы не стал актером, если бы не это".

Мэтью Льюис — 8 миллионов фунтов стерлингов

Мэттью Льюис сыграл Невилла Лонгботтома в фильмах о Гарри Поттере. И с той поры периодически появляется в сериалах и фильмах. А еще он познакомился со своей женой Анджелой Джонс на ежегодном мероприятии Celebration of Harry Potter в Universal Studios в Орландо, где Анджела была менеджером VIP-мероприятий.

Меньше всех заработали Кэти Люнг, которая дебютировала в фильмах о Гарри Поттере в роли Чдоу Чанг – 4 миллиона фунтов. И Эванна Линч, сыгравшая Полумну Лавгуд: она заработала всего 3 миллиона фунтов стерлингов.

Мэттью Льюис, Эванна Линч и Том Фелтон Фото: Getty Images

Напомним, Эванна Линч, а также Джеймс и Оливер Фелпс, которые сыграли близнецов Уизли в фильмах о Гарри Поттере, вернулись на экраны в кулинарном шоу "Гарри Поттер: Волшебники выпечки".